Удивительно, но всего один овощ в вашем рационе может помочь снизить высокое давление. Эта информация была подтверждена известным теледоктором Сергеем Агапкиным.
В программе "О самом главном" на канале "Россия 1" специалист подчеркнул, что редька — это действительно полезный овощ, насыщенный витаминами и минералами. Регулярное употребление редьки каждый день укрепляет иммунную систему и улучшает пищеварение.
Кроме того, этот корнеплод может повысить уровень тестостерона у мужчин, стимулировать половую активность, увеличивать либидо и облегчать воспаления простаты. И это еще не всё. Редька также способна помогать в контроле давления.
"Это действительно так, в редьке содержится калий, который способствует выведению лишней жидкости", — объяснил Агапкин.
Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.
Если вы слышите странное тиканье в стенах, а на деревянных поверхностях появились мелкие отверстия и древесная пыль, значит, в доме поселились короеды. Эти вредители могут за несколько месяцев превратить прочное бревно в труху, угрожая целостности всей конструкции.