Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Lada Vesta с новой механикой — стоит ли покупать или лучше посмотреть на конкурентов
Эти ошибки в вентиляции не прощают — даже стены кричат о помощи
Сигма бой против Бобра — продюсер оценил шансы двух хитов задержаться в чартах
Неудобные вопросы? Акционеры Tesla требуют от Маска отчёта о проделанной работе
Этот напиток не добавит энергии на тренировке: учёные развеяли популярный миф о кофе
Как удобрять яблони весной, чтобы плоды были крупными и сладкими
Домашняя кола, которая может вас удивить: проверяем, насколько она похожа на оригинал
Секрет идеального пирога? Берём сметану, майонез и не переживаем
Ночные гонки по квартире? Один способ поможет успокоить кота

Этот продукт работает лучше таблеток: натуральный способ борьбы с высоким давлением

0:53
Здоровье

Удивительно, но всего один овощ в вашем рационе может помочь снизить высокое давление. Эта информация была подтверждена известным теледоктором Сергеем Агапкиным.

редька
Фото: freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
редька

В программе "О самом главном" на канале "Россия 1" специалист подчеркнул, что редька — это действительно полезный овощ, насыщенный витаминами и минералами. Регулярное употребление редьки каждый день укрепляет иммунную систему и улучшает пищеварение.

Кроме того, этот корнеплод может повысить уровень тестостерона у мужчин, стимулировать половую активность, увеличивать либидо и облегчать воспаления простаты. И это еще не всё. Редька также способна помогать в контроле давления.

"Это действительно так, в редьке содержится калий, который способствует выведению лишней жидкости", — объяснил Агапкин.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Обсудить
Сейчас читают
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Авто
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов Аудио 
IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки
Мир. Новости мира
IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки Аудио 
Собаки-мутанты? Что на самом деле скрывает ДНК животных из зоны отчуждения
Мир. Новости мира
Собаки-мутанты? Что на самом деле скрывает ДНК животных из зоны отчуждения Аудио 
Популярное
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители

Если вы слышите странное тиканье в стенах, а на деревянных поверхностях появились мелкие отверстия и древесная пыль, значит, в доме поселились короеды. Эти вредители могут за несколько месяцев превратить прочное бревно в труху, угрожая целостности всей конструкции.

Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки
Что происходит В Финляндии закрываются магазины IKEA
Капуста без дырок: старый деревенский метод, который работает лучше химии
Народные методы, которые не дадут змеям поселиться на вашем участке
Китай создаёт в Гонконге депозитарий — аналог печально знаменитого Euroclear Любовь Степушова Грёзы или реальность: почему Декарт и Паскаль спорили о мышлении во сне Сергей Лебедев Уникальный истребитель Су-35С. Современная авионика и фантастическая манёвренность Дмитрий Плотников
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
Эволюция под радиацией: Ученые обнаружили уникальную структуру ДНК у собак из Чернобыля!
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце
Последние материалы
Этот продукт работает лучше таблеток: натуральный способ борьбы с высоким давлением
Секрет идеального пирога? Берём сметану, майонез и не переживаем
Ночные гонки по квартире? Один способ поможет успокоить кота
Вы для собаки хозяин или подчинённый? Один жест раскроет правду
Миланская неделя моды: как независимые бренды пробуждают чувства
В Московском Молодежном Театре сюжет Мольера перенесли в наше время
Прыгает и шумит при отжиме? Простые способы укротить стиральную машину
Я не помню, как умер: 51-летний пациент перенёс остановку сердца и рассказал о спасении
На Роза Хутор встречают Весну
Правила игры изменятся: как в футбол будут играть в новом сезоне?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.