Этот продукт работает лучше таблеток: натуральный способ борьбы с высоким давлением

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Удивительно, но всего один овощ в вашем рационе может помочь снизить высокое давление. Эта информация была подтверждена известным теледоктором Сергеем Агапкиным.

Фото: freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ редька

В программе "О самом главном" на канале "Россия 1" специалист подчеркнул, что редька — это действительно полезный овощ, насыщенный витаминами и минералами. Регулярное употребление редьки каждый день укрепляет иммунную систему и улучшает пищеварение.

Кроме того, этот корнеплод может повысить уровень тестостерона у мужчин, стимулировать половую активность, увеличивать либидо и облегчать воспаления простаты. И это еще не всё. Редька также способна помогать в контроле давления.

"Это действительно так, в редьке содержится калий, который способствует выведению лишней жидкости", — объяснил Агапкин.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.

