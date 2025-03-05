Орехи, рыба и ещё три продукта для долголетия: что добавить в рацион

Многие из нас мечтают о долгой и здоровой жизни. Но как этого добиться? Учёные выяснили, что наши гены определяют продолжительность жизни всего на 25%. Остальные 75% зависят исключительно от образа жизни: питания, уровня стресса, вредных привычек и физической активности.
Группа исследователей из Норвегии и Италии провела масштабный анализ научных работ и мета-анализов, чтобы выяснить, какие продукты наиболее благоприятно влияют на долголетие. Итоги их исследования опубликованы в Advances in Nutrition. На вершине списка оказались:
Учёные изучили 41 систематический обзор и мета-анализ, собрав данные более чем миллиона участников по каждой группе продуктов. Исследования проводились с 2016 по 2022 год и охватывали потребление:
Анализ показал, что регулярное употребление орехов, цельнозерновых продуктов, фруктов, овощей и рыбысвязано с увеличением продолжительности жизни и снижением смертности. Также положительное влияние наблюдалось при умеренном потреблении бобовых и белого мяса, хотя связь была менее выраженной.
С другой стороны, красное и обработанное мясо, сладкие напитки, обработанные злаки и добавленный сахарассоциируются с увеличением риска ранней смертности. Потребление яиц и молочных продуктов не имело однозначной связи с долголетием.
Если хотите прожить долгую и здоровую жизнь, пересмотрите свой рацион. Больше овощей, фруктов, орехов, рыбы и цельнозерновых продуктов — и меньше сахара, переработанного мяса и фастфуда!
Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.
Магазины IKEA в Финляндии будут закрыты на два дня в связи с забастовкой работников розничной торговли, организованной профсоюзом PAM.