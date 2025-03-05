Орехи, рыба и ещё три продукта для долголетия: что добавить в рацион

2:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие из нас мечтают о долгой и здоровой жизни. Но как этого добиться? Учёные выяснили, что наши гены определяют продолжительность жизни всего на 25%. Остальные 75% зависят исключительно от образа жизни: питания, уровня стресса, вредных привычек и физической активности.

Фото: https://www.freepik.com by prostooleh Здоровое питание

Какие продукты продлевают жизнь

Группа исследователей из Норвегии и Италии провела масштабный анализ научных работ и мета-анализов, чтобы выяснить, какие продукты наиболее благоприятно влияют на долголетие. Итоги их исследования опубликованы в Advances in Nutrition. На вершине списка оказались:

Орехи

Рыба

Фрукты

Овощи

Продукты из цельного зерна

Как проводилось исследование

Учёные изучили 41 систематический обзор и мета-анализ, собрав данные более чем миллиона участников по каждой группе продуктов. Исследования проводились с 2016 по 2022 год и охватывали потребление:

Цельнозерновых и обработанных злаков

Фруктов и овощей

Бобовых и орехов

Рыбы и продуктов из неё

Яиц, молочных продуктов

Красного, белого и обработанного мяса

Сахаросодержащих напитков и добавленных сахаров

Стандартные порции продуктов были определены следующим образом:

Цельнозерновые злаки — 30 г/день

Овощи — 100 г/день

Фрукты — 80 г/день

Бобовые — 50 г/день

Орехи — 28 г/день

Рыба — 100 г/день

Белое мясо — 100 г/день

Красное мясо — 100 г/день

Обработанное мясо — 50 г/день

Яйца — 50 г/день

Молочные продукты — 200 г/день

Сахаросодержащие напитки — 250 мл/день

Добавленный сахар — 10 г/день

Выводы учёных

Анализ показал, что регулярное употребление орехов, цельнозерновых продуктов, фруктов, овощей и рыбысвязано с увеличением продолжительности жизни и снижением смертности. Также положительное влияние наблюдалось при умеренном потреблении бобовых и белого мяса, хотя связь была менее выраженной.

С другой стороны, красное и обработанное мясо, сладкие напитки, обработанные злаки и добавленный сахарассоциируются с увеличением риска ранней смертности. Потребление яиц и молочных продуктов не имело однозначной связи с долголетием.

Если хотите прожить долгую и здоровую жизнь, пересмотрите свой рацион. Больше овощей, фруктов, орехов, рыбы и цельнозерновых продуктов — и меньше сахара, переработанного мяса и фастфуда!

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

