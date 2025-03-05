Тихий убийца разума: этот тип жира разрушает ваш мозг быстрее, чем стресс

3:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Часто нам советуют следить за питанием, регулярно заниматься спортом и улучшать качество сна, чтобы поддерживать здоровье мозга. Это действительно важные факторы, но существуют и другие способы укрепить когнитивные функции и замедлить возрастные изменения.

Фото: flickr.com by _DJ_, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Головной мозг

Создавайте крепкие социальные связи

Одно из самых масштабных исследований — Гарвардское исследование развития взрослых, которое ведется уже 86 лет, — выявило важный фактор долголетия и сохранения когнитивной активности. Ключом к здоровью мозга оказались положительные и удовлетворяющие отношения.

Теплые, крепкие связи помогают не только физически чувствовать себя лучше, но и сохраняют ясность ума.

Чувство одиночества и социальная изоляция могут стать причиной серьезных последствий: депрессии, тревожности, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и даже деменции. Одиночество, когда человек не просто одинок, но страдает от этого, вдвое повышает риск болезни Альцгеймера.

Необязательно иметь партнера, чтобы получать пользу от близких связей. Друзья, родственники, коллеги — все это может стать опорой, если отношения приносят позитив. Важно, чтобы у вас был хотя бы один человек, которому вы можете довериться в сложной ситуации.

Стоит также избегать токсичных связей. Позитивное общение — залог активной работы мозга.

Следите за окружностью талии

Не только лишний вес, но и распределение жира играет важную роль. Исследования показывают, что увеличение объема талии связано с уменьшением центра памяти в мозге и накоплением бета-амилоидных бляшек — признаков болезни Альцгеймера.

Особенно опасно висцеральное (глубокое) жир, который окружает внутренние органы. "Этот тип жира выделяет воспалительные вещества, ускоряющие атрофию мозга", — поясняет невролог Келлиан Ниотис.

Развитие мышц помогает сжигать жир и поддерживать здоровье мозга.

Контролируйте уровень сахара в крови

Высокий уровень сахара и инсулина может привести к повреждению клеток мозга. Колебания сахара вызывают воспаление, нарушают метаболизм и способствуют деградации нервных тканей.

Полезно отслеживать реакцию организма на пищу, используя систему непрерывного мониторинга глюкозы (CGM). Оптимальный уровень сахара в крови должен быть в диапазоне 98-100, а средний показатель — ниже 105.

Добавьте силовые тренировки

Физическая активность важна не только для тела, но и для мозга. Ускорение кровотока способствует рождению новых нейронов и выведению токсичных амилоидных бляшек.

Помимо аэробных упражнений, стоит включить силовые тренировки. Они помогают выделять гормон иризин, который способствует разрушению бляшек и увеличению полезного бурого жира.

Учитесь расслабляться

Стресс — один из главных врагов мозга. Кратковременный стресс может быть полезным, но хронический вызывает воспаление и разрушение нейронных связей.

Глубокое дыхание, медитация, прогулки на природе — все это помогает снизить уровень стресса и сохранить когнитивные функции. Иногда достаточно просто остановиться и сосредоточиться на моменте.

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

