Как всего одна ложка корицы может улучшить уровень железа в организме

Если вы считаете, что основными источниками железа являются только мясо, чечевица или шпинат, вас ждёт сюрприз. Оказывается, корица содержит больше железа на 100 г, чем большинство привычных продуктов!
Диетолог Алекс Яньес утверждает, что даже щепотка корицы в день может значительно увеличить потребление железа, особенно для тех, кто не ест мясо.
Сколько железа в корице
По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), 100 г молотой корицы содержат 8,3 мг железа. Для сравнения:
Конечно, никто не ест корицу ложками, но даже 1 чайная ложка (2 г) содержит 0,16 мг железа, что уже приятное дополнение к суточной норме.
Почему железо так важно
Железо — основной компонент гемоглобина, который отвечает за транспортировку кислорода по организму. Его недостаток может привести к:
Женщинам необходимо 8-18 мг железа в день, особенно в детородном возрасте.
Как правильно употреблять корицу для максимального усвоения железа
Вывод
Корица — не заменитель основных источников железа, но её высокая концентрация этого минерала делает её отличным дополнением к рациону. Кроме того, она обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, регулирует уровень сахара в крови и способствует общему самочувствию.
Добавьте немного корицы в свой рацион — и ваш организм скажет вам спасибо!
Кори́ца - вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).
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