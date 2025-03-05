Эти бактерии в кишечнике могут влиять на ваш вес, настроение и даже мысли

2:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В нашем кишечнике живёт целая вселенная: как микробы управляют нашим здоровьем

Вы когда-нибудь задумывались, сколько живых существ обитает в вашем кишечнике? Их количество превышает население Земли в 100 000 раз! Но самое удивительное — то, как эти микробы влияют на наше здоровье, эмоции и даже старение.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:E._coli_Bacteria_(16578744517).jpg by NIAID Устойчивые к дезинфекции микробы иногда полезны

Кишечник — это не просто "пищеварительный тракт":

Второй мозг

Кишечник содержит до 100 миллионов нейронов, что сопоставимо с количеством нервных клеток в спинном мозге. Именно поэтому его называют "вторым мозгом", управляющим не только пищеварением, но и настроением.

Кишечник содержит до 100 миллионов нейронов, что сопоставимо с количеством нервных клеток в спинном мозге. Именно поэтому его называют "вторым мозгом", управляющим не только пищеварением, но и настроением. Главный центр иммунитета

В стенках кишечника больше иммунных клеток, чем в крови и костном мозге, что делает его первой линией защиты от инфекций.

В стенках кишечника больше иммунных клеток, чем в крови и костном мозге, что делает его первой линией защиты от инфекций. Фабрика гормонов

Кишечник отвечает за 95% производства серотонина — нейромедиатора, влияющего на настроение, сон и уровень тревожности.

Как микробиом влияет на вес и здоровье

Современная диета, богатая жирами и рафинированным сахаром, разрушает баланс микробов. Люди, чей рацион состоит из фастфуда и переработанных продуктов, теряют до 30% микробного разнообразия по сравнению с жителями традиционных обществ.

Почему это плохо:

Снижается способность организма усваивать питательные вещества. Возрастает риск ожирения, диабета, болезней сердца. Микробы перестают правильно "общаться" с мозгом, что ведёт к перееданию и пищевой зависимости.

Как поддерживать кишечник в здоровом состоянии

Добавьте в рацион больше клетчатки . Она питает полезные бактерии.

. Она питает полезные бактерии. Минимизируйте сахар и жиры . Они изменяют микробиом в худшую сторону.

. Они изменяют микробиом в худшую сторону. Избегайте ненужных антибиотиков . Они убивают не только вредные, но и полезные бактерии.

. Они убивают не только вредные, но и полезные бактерии. Управляйте стрессом. Хронический стресс разрушает баланс кишечных бактерий.

Микробы в нашем кишечнике — это не просто пассажиры, а активные участники нашего здоровья. Дружите с ними, и они помогут вам оставаться энергичными и здоровыми!

Уточнения

Бакте́рии - домен прокариотических микроорганизмов.

