Эти бактерии в кишечнике могут влиять на ваш вес, настроение и даже мысли

В нашем кишечнике живёт целая вселенная: как микробы управляют нашим здоровьем
Вы когда-нибудь задумывались, сколько живых существ обитает в вашем кишечнике? Их количество превышает население Земли в 100 000 раз! Но самое удивительное — то, как эти микробы влияют на наше здоровье, эмоции и даже старение.
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:E._coli_Bacteria_(16578744517).jpg by NIAID
Устойчивые к дезинфекции микробы иногда полезны
Кишечник — это не просто "пищеварительный тракт":
Второй мозг Кишечник содержит до 100 миллионов нейронов, что сопоставимо с количеством нервных клеток в спинном мозге. Именно поэтому его называют "вторым мозгом", управляющим не только пищеварением, но и настроением.
Главный центр иммунитета В стенках кишечника больше иммунных клеток, чем в крови и костном мозге, что делает его первой линией защиты от инфекций.
Фабрика гормонов Кишечник отвечает за 95% производства серотонина — нейромедиатора, влияющего на настроение, сон и уровень тревожности.
Как микробиом влияет на вес и здоровье
Современная диета, богатая жирами и рафинированным сахаром, разрушает баланс микробов. Люди, чей рацион состоит из фастфуда и переработанных продуктов, теряют до 30% микробного разнообразия по сравнению с жителями традиционных обществ.
Почему это плохо:
Снижается способность организма усваивать питательные вещества.
Если вы слышите странное тиканье в стенах, а на деревянных поверхностях появились мелкие отверстия и древесная пыль, значит, в доме поселились короеды. Эти вредители могут за несколько месяцев превратить прочное бревно в труху, угрожая целостности всей конструкции.