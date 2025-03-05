Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 упражнений, которые сожгут больше калорий, чем вы думаете
Газпромбанк примет участие в строительстве автодороги Ленинградское шоссе – 3-я Магистральная улица в Москве
Плиссированные юбки 2025 года: от летних до зимних вариантов
Как правильно обрезать малину? Один неверный шаг — и урожай под угрозой
Лёгкий рецепт лазаньи с колбасками — запеканка, от которой невозможно оторваться
Хотите сладкую свёклу? Добавьте это удобрение, и вкус удивит вас
15 евро за ночь: власти Каталонии вводят шокирующий налог для туристов
Цветение сакуры, пляжи и красные клены: когда лучше всего ехать в Южную Корею
Автомобильный Ледниковый период: рассказываем, как разморозить дворники за минуту

Эти бактерии в кишечнике могут влиять на ваш вес, настроение и даже мысли

2:16
Здоровье

В нашем кишечнике живёт целая вселенная: как микробы управляют нашим здоровьем

Вы когда-нибудь задумывались, сколько живых существ обитает в вашем кишечнике? Их количество превышает население Земли в 100 000 раз! Но самое удивительное — то, как эти микробы влияют на наше здоровье, эмоции и даже старение.

Устойчивые к дезинфекции микробы иногда полезны
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:E._coli_Bacteria_(16578744517).jpg by NIAID
Устойчивые к дезинфекции микробы иногда полезны

Кишечник — это не просто "пищеварительный тракт":

  • Второй мозг
    Кишечник содержит до 100 миллионов нейронов, что сопоставимо с количеством нервных клеток в спинном мозге. Именно поэтому его называют "вторым мозгом", управляющим не только пищеварением, но и настроением.

  • Главный центр иммунитета
    В стенках кишечника больше иммунных клеток, чем в крови и костном мозге, что делает его первой линией защиты от инфекций.
  • Фабрика гормонов
    Кишечник отвечает за 95% производства серотонина — нейромедиатора, влияющего на настроение, сон и уровень тревожности.

Как микробиом влияет на вес и здоровье

Современная диета, богатая жирами и рафинированным сахаром, разрушает баланс микробов. Люди, чей рацион состоит из фастфуда и переработанных продуктов, теряют до 30% микробного разнообразия по сравнению с жителями традиционных обществ.

Почему это плохо:

  1. Снижается способность организма усваивать питательные вещества.
  2. Возрастает риск ожирения, диабета, болезней сердца.
  3. Микробы перестают правильно "общаться" с мозгом, что ведёт к перееданию и пищевой зависимости.

Как поддерживать кишечник в здоровом состоянии

  • Добавьте в рацион больше клетчатки. Она питает полезные бактерии.
  • Минимизируйте сахар и жиры. Они изменяют микробиом в худшую сторону.
  • Избегайте ненужных антибиотиков. Они убивают не только вредные, но и полезные бактерии.
  • Управляйте стрессом. Хронический стресс разрушает баланс кишечных бактерий.

Микробы в нашем кишечнике — это не просто пассажиры, а активные участники нашего здоровья. Дружите с ними, и они помогут вам оставаться энергичными и здоровыми!

Уточнения

Бакте́рии - домен прокариотических микроорганизмов.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
Обсудить
Сейчас читают
Мама певца Шамана призналась, что не общается с внучкой Варварой
Шоу-бизнес
Мама певца Шамана призналась, что не общается с внучкой Варварой Аудио 
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Садоводство, цветоводство
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители Аудио 
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
Домашние животные
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца Аудио 
Популярное
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители

Если вы слышите странное тиканье в стенах, а на деревянных поверхностях появились мелкие отверстия и древесная пыль, значит, в доме поселились короеды. Эти вредители могут за несколько месяцев превратить прочное бревно в труху, угрожая целостности всей конструкции.

Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки
Что происходит В Финляндии закрываются магазины IKEA
Капуста без дырок: старый деревенский метод, который работает лучше химии
Народные методы, которые не дадут змеям поселиться на вашем участке
Предупреждение из прошлого: что зашифровали древние строители в пирамидах и мегалитах Игорь Буккер Сводка с фронта: армия РФ двигается на города Харьков и Днепр, Зеленский выдвинул дикие требования Дмитрий Плотников Транспортный коридор Север — Юг стремительно развивается. Подключился Узбекистан с грандиозными планами Любовь Степушова
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце
Эволюция под радиацией: Ученые обнаружили уникальную структуру ДНК у собак из Чернобыля!
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Последние материалы
5 упражнений, которые сожгут больше калорий, чем вы думаете
Газпромбанк примет участие в строительстве автодороги Ленинградское шоссе – 3-я Магистральная улица в Москве
Плиссированные юбки 2025 года: от летних до зимних вариантов
Как правильно обрезать малину? Один неверный шаг — и урожай под угрозой
Лёгкий рецепт лазаньи с колбасками — запеканка, от которой невозможно оторваться
Хотите сладкую свёклу? Добавьте это удобрение, и вкус удивит вас
15 евро за ночь: власти Каталонии вводят шокирующий налог для туристов
Цветение сакуры, пляжи и красные клены: когда лучше всего ехать в Южную Корею
Автомобильный Ледниковый период: рассказываем, как разморозить дворники за минуту
Зарядка от выхлопа? Гениальная идея, которая может изменить транспорт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.