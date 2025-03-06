Диетологи в шоке: этот напиток помогает сжигать до 100 калорий в день

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Что скрывает зелёный чай: его польза вас удивит

Зелёный чай давно называют эликсиром долголетия, но действительно ли он так полезен? Исследования подтверждают: этот напиток может замедлять старение, помогать в борьбе с лишним весом и даже снижать риск инфаркта.

Главные полезные свойства зелёного чая:

Замедляет старение клеток

В составе зелёного чая есть катехин EGCG — мощный антиоксидант, который снижает окислительный стресс и замедляет процессы старения. Кроме того, он препятствует росту злокачественных клеток.

В составе зелёного чая есть катехин EGCG — мощный антиоксидант, который снижает окислительный стресс и замедляет процессы старения. Кроме того, он препятствует росту злокачественных клеток. Защищает сердце

По данным исследований, три чашки зелёного чая в день могут снизить риск инфаркта на 20%, благодаря уменьшению уровня "плохого" холестерина.

Помогает сбросить вес

Зелёный чай ускоряет обмен веществ. Анализ 15 научных работ показал, что его экстракт может сжигать до 100 килокалорий в день без дополнительных усилий!

Зелёный чай ускоряет обмен веществ. Анализ 15 научных работ показал, что его экстракт может сжигать до 100 килокалорий в день без дополнительных усилий! Повышает внимательность и снижает тревожность

L-теанин, содержащийся в чае, улучшает концентрацию и успокаивает нервную систему без ощущения сонливости.

L-теанин, содержащийся в чае, улучшает концентрацию и успокаивает нервную систему без ощущения сонливости. Снижает риск диабета

Полифенолы, входящие в состав чая, повышают чувствительность организма к инсулину, что может снизить вероятность развития диабета II типа.

Как получить максимальную пользу

Чтобы извлечь из напитка максимум пользы:

Заваривайте чай не кипятком, а водой 80-85°C.

Пейте не больше 3-4 чашек в день, чтобы избежать побочных эффектов.

Не добавляйте сахар — это снижает его полезные свойства.

Зелёный чай - не панацея, но его регулярное употребление может стать хорошей привычкой для здоровья!

Уточнения

Больни́ца - вид гражданского стационарного медицинского учреждения, направленного на лечение больных и/или специализированную углубленную дифференциальную диагностику заболеваний в стационаре.

