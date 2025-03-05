Если вы просыпаетесь ночью, знайте: у вашего тела есть на это причина

Просыпаетесь ночью в одно и то же время: вот почему это происходит

Если вы просыпаетесь посреди ночи без видимой причины, вы не одиноки. Особенно часто люди замечают, что это случается между 3 и 4 часами утра. Оказывается, у этого явления есть научные объяснения, связанные с физиологическими и психологическими процессами.

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Основные причины ночных пробуждений

Стресс и тревожность Стресс - главный враг качественного сна. Именно ночью уровень тревожности возрастает, и мозг начинает "переваривать" накопившиеся переживания. Из-за этого организм выходит из фазы глубокого сна, и человек легко просыпается.

Гормональные колебания Примерно в 3-4 часа утра в организме происходит изменение температуры тела, что влияет на баланс гормонов сна:

Снижается мелатонин - гормон, отвечающий за засыпание. Повышается кортизол - гормон стресса, который подготавливает тело к пробуждению. Изменяется уровень серотонина, что может нарушить сон.

Падение уровня сахара в крови Ещё одна возможная причина — гипогликемия. Резкое снижение сахара в крови может заставить организм выбрасывать адреналин и кортизол, чтобы восстановить баланс, что и приводит к внезапному пробуждению.

Как улучшить качество сна

Если вы регулярно просыпаетесь среди ночи, попробуйте:

Минимизировать стресс перед сном (релаксация, медитация).

Не ложиться на голодный желудок, но избегать сладкого перед сном.

Следить за режимом сна, ложась и вставая в одно и то же время.

Если ночные пробуждения стали систематическими и сопровождаются тревогой, бессонницей или усталостью, стоит обратиться к специалисту.

Уточнения

Гормо́ны - биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции.

