Если вы просыпаетесь ночью, знайте: у вашего тела есть на это причина

Если вы просыпаетесь посреди ночи без видимой причины, вы не одиноки. Особенно часто люди замечают, что это случается между 3 и 4 часами утра. Оказывается, у этого явления есть научные объяснения, связанные с физиологическими и психологическими процессами.
Основные причины ночных пробуждений
Стресс - главный враг качественного сна. Именно ночью уровень тревожности возрастает, и мозг начинает "переваривать" накопившиеся переживания. Из-за этого организм выходит из фазы глубокого сна, и человек легко просыпается.
Примерно в 3-4 часа утра в организме происходит изменение температуры тела, что влияет на баланс гормонов сна:
Ещё одна возможная причина — гипогликемия. Резкое снижение сахара в крови может заставить организм выбрасывать адреналин и кортизол, чтобы восстановить баланс, что и приводит к внезапному пробуждению.
Как улучшить качество сна
Если вы регулярно просыпаетесь среди ночи, попробуйте:
Если ночные пробуждения стали систематическими и сопровождаются тревогой, бессонницей или усталостью, стоит обратиться к специалисту.
Гормо́ны - биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции.
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