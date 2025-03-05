Тайна долголетия: напитки, защищающие от старческого слабоумия

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

​На греческом острове Икария, известном своим долголетием и низким уровнем деменции, жители ежедневно употребляют два напитка, способствующие сохранению когнитивного здоровья: травяные чаи и кофе.

Фото: commons.wikimedia.org by Takkk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ чай

Травяные чаи: секрет здоровья икарийцев

Икарийцы ежедневно пьют травяные чаи, приготовленные из растений, собранных в их садах или в дикой природе. Среди используемых трав — орегано, одуванчик, шалфей и розмарин. Эти чаи обладают противовоспалительными свойствами и действуют как легкие диуретики, способствуя снижению артериального давления и очищению артерий. ​

Кофе: ежедневный ритуал долгожителей

Кроме того, икарийцы потребляют значительное количество кофе. Исследования показывают, что употребление 3-5 чашек кофе в день в среднем возрасте связано с 65%-м снижением риска развития деменции и болезни Альцгеймера в будущем.

Роль диеты и образа жизни

Диета икарийцев представляет собой строгую версию средиземноморской диеты, богатую фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами, бобовыми и оливковым маслом, с умеренным потреблением красного вина. Они употребляют меньше мяса и рыбы, отдавая предпочтение дикой зелени, богатой антиоксидантами. ​

Таким образом, регулярное употребление травяных чаев и кофе, наряду с сбалансированной диетой и активным образом жизни, может способствовать снижению риска когнитивных нарушений и способствовать долголетию.

Уточнения

Икари́я (греч. Ικαρία), Икар, Никария - греческий остров в Эгейском море, в архипелаге Восточные Спорады.



