Тайна долголетия: напитки, защищающие от старческого слабоумия

На греческом острове Икария, известном своим долголетием и низким уровнем деменции, жители ежедневно употребляют два напитка, способствующие сохранению когнитивного здоровья: травяные чаи и кофе.
Икарийцы ежедневно пьют травяные чаи, приготовленные из растений, собранных в их садах или в дикой природе. Среди используемых трав — орегано, одуванчик, шалфей и розмарин. Эти чаи обладают противовоспалительными свойствами и действуют как легкие диуретики, способствуя снижению артериального давления и очищению артерий.
Кроме того, икарийцы потребляют значительное количество кофе. Исследования показывают, что употребление 3-5 чашек кофе в день в среднем возрасте связано с 65%-м снижением риска развития деменции и болезни Альцгеймера в будущем.
Диета икарийцев представляет собой строгую версию средиземноморской диеты, богатую фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами, бобовыми и оливковым маслом, с умеренным потреблением красного вина. Они употребляют меньше мяса и рыбы, отдавая предпочтение дикой зелени, богатой антиоксидантами.
Таким образом, регулярное употребление травяных чаев и кофе, наряду с сбалансированной диетой и активным образом жизни, может способствовать снижению риска когнитивных нарушений и способствовать долголетию.
Икари́я (греч. Ικαρία), Икар, Никария - греческий остров в Эгейском море, в архипелаге Восточные Спорады.
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