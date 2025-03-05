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Вы удивитесь этим утренним секретам: просыпайтесь бодрым без кофе

2:31
Здоровье

Чувствуете себя разбитыми по утрам? Эксперт по сну доктор Дебора Ли предлагает пять простых приёмов, которые помогут просыпаться более бодрыми и энергичными.

Пробуждение
Фото: Openverse by BiblioArchives / LibraryArchives, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пробуждение

1. Сбалансированный завтрак — залог энергии

"Легко схватить энергетический батончик или тост, но завтрак, богатый углеводами и белками, придаст вам больше энергии", — отмечает доктор Ли.

Яйца — отличный источник белка; если у вас есть время приготовить омлет с любимой ветчиной и сыром, это будет идеальным началом дня. Избегайте сладких хлопьев, которые могут вызвать резкий скачок сахара в крови и привести к усталости.

2. Утренняя зарядка для бодрости

"Не многие с радостью думают об утренних упражнениях, но исследования показывают, что 30-минутная тренировка средней интенсивности поможет быстрее проснуться", — объясняет доктор Ли.

Это не обязательно должна быть интенсивная тренировка; даже быстрая прогулка вокруг квартала поможет почувствовать себя более отдохнувшим.

3. Стабильный циркадный ритм

"Ваш циркадный ритм — это внутренние часы организма, которые регулируют, когда спать и когда бодрствовать", — говорит доктор Ли.

Важно иметь стабильный вечерний распорядок: ложиться спать и вставать в одно и то же время каждый день. Рекомендуется установить время "отключения" от технологий и придерживаться регулярного графика приёмов пищи и водных процедур. Хотя это может быть сложнее по выходным, соблюдение режима облегчит утренние подъёмы в будние дни.

4. Пусть свет войдёт в вашу комнату

"Когда глаза видят свет утром, это сигнализирует мозгу о времени пробуждения", — отмечает доктор Ли.

Плотные шторы могут сбить этот сигнал. Открывайте шторы и выходите на улицу как можно скорее после пробуждения, чтобы естественный свет помог вам почувствовать себя более бодрым.

5. Отложите утренний кофе

Хотя многие начинают день с чашки кофе, доктор Ли советует подождать как минимум 45 минут после пробуждения перед употреблением кофеина. Это поможет избежать чувства сонливости и обеспечит более стабильный уровень энергии в течение утра.

Внедрение этих простых изменений в повседневную жизнь может значительно улучшить ваше самочувствие по утрам, делая их более продуктивными и приятными.

Уточнения

Цирка́дные (циркадиа́нные) ри́тмы (от лат. circa "около, кругом" + dies "день") — циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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