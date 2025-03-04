Правильный пост: как не навредить организму

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пасхальный пост в текущем году начинается 3 марта и продлится до 20 апреля. Как провести это время с пользой для организма, пишет издание "Марица".

Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ мясо по-французски

Источник напоминает, что пасхальный пост длится семь недель. В это время христиане соблюдают особый режим жизни и питания. Эксперты по питанию напоминают, что диета без мяса полезна не всем людям. Важно учитывать особенности своего организма.

Так, 49-дневное воздержание — серьёзное испытание для здоровья. Во время поста человек исключает из своего питания белки молока и молочных продуктов, мяса, рыбы и яиц.

Именно поэтому не только диетологи, но и сама церковь не рекомендуют поститься людям, имеющим проблемы со здоровьем. Также пост не рекомендован подросткам, беременным, кормящим женщинам и пожилым людям.

Важно понимать, что в мясе и молочных продуктах содержатся важные компоненты — белок, витамин В12 и железо. Отказываясь от них во время поста, необходимо найти замену.

В качестве альтернативы подойдут: орехи, зерновые, бобовые, овощи и семена.