Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Просыпаетесь после 7 утра? Такой режим может стоить вам красоты и успеха — вот почему
Хотите раннего цветения петунии? Главное — правильно выбрать дату посева
Постное меню: котлеты из нута и шпината, которые съедят даже мясоеды
Поездки по России стали доступнее: РЖД снизили цены на билеты для детей и подростков
5 малоизвестных фактов о лимоне: почему он должен быть на каждой кухне
Volkswagen и Rivian создают нечто грандиозное – электромобили будущего на подходе
Коты против кошек: кто больше любит валерьянку и почему
Они живут там, где никто не выживет: самые удивительные обитатели пустыни
Война с Польшей — испанский эксперт раскрыл будущее США

Печень скажет спасибо: ТОП-10 продуктов для её здоровья

2:40
Здоровье

Печень играет ключевую роль в пищеварении, выведении токсинов из организма, кроветворении и других жизненно важных процессах. Для поддержания здоровья печени необходимо включать в рацион определённые продукты, богатые питательными веществами. Елена Бутенко, врач-гепатолог и гастроэнтеролог из "СМ-Клиника", рассказала о таких продуктах.

Авокадо
Фото: freepik.com by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Авокадо
  1. Авокадо - это уникальный фрукт, содержащий мононенасыщенные жиры, которые защищают печень от повреждений и помогают ей восстанавливаться. Он также богат клетчаткой, антиоксидантами, витаминами и минералами, а также стимулирует выработку глутатиона, важного для защиты клеток печени от свободных радикалов.
  2. Овсяная крупа является отличным источником клетчатки, витаминов группы B и бета-глюканов. Эти волокна снижают воспаление, регулируют уровень сахара в крови и уменьшают количество жира в печени, сообщает Газета.Ru со ссылкой на врача.
  3. Ягоды, такие как клубника, черника, малина, виноград и земляника, содержат антиоксиданты-полифенолы, которые защищают печень. Они также богаты витаминами и минералами. Виноград, в частности, содержит ресвератрол, известный своими противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами.
  4. Арбуз, благодаря высокому содержанию жидкости, помогает выводить шлаки и токсины, а также обладает желчегонными свойствами.
  5. Зелёный чай, благодаря антиоксидантам, снижает риск развития рака печени и уменьшает воспалительные процессы.
  6. Грейпфрут содержит флавоноиды, такие как нарингенин и нарингин, которые защищают печень и стимулируют её регенерацию. Он также способствует снижению уровня вредных жиров и улучшению пищеварения.
  7. Рыба жирных сортов, богатая омега-3 жирными кислотами, помогает уменьшить накопление вредных жиров в печени. Рекомендуется употреблять рыбу не менее двух раз в неделю.
  8. Оливковое масло, особенно в сыром виде, полезно для печени. Оно улучшает всасывание витаминов, повышает уровень "хорошего" холестерина и способствует уменьшению накопления вредных жиров.
  9. Брокколи и брюссельская капуста - это крестоцветные овощи, которые содержат мало углеводов и клетчатки, но богаты витаминами, микроэлементами и антиоксидантами. Они улучшают работу ферментов детоксикации и защищают печень от повреждений.

Уточнения

Пе́чень (лат. jecur, iecur, др.-греч. ἧπαρ [hepar]) — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Быкова Светлана
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д.
Обсудить
Сейчас читают
Берлин в ярости: раскрыт хитрый план США по Северному потоку-2
Экономика и бизнес
Берлин в ярости: раскрыт хитрый план США по Северному потоку-2 Аудио 
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
Еда и рецепты
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть Аудио 
С вещами на выход: растения, которые выгонят кротов с участка навсегда
Садоводство, цветоводство
С вещами на выход: растения, которые выгонят кротов с участка навсегда Аудио 
Популярное
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений

Радужная форель, также известная как калифорнийская радужная форель, является одной из самых экологически чистых рыб, доступных на рынке.

Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
Нужно ли России возвращать Одессу? Виктор Пахомов ВС РФ близки к освобождению Курской области, признают украинские источники Любовь Степушова ВАЗ-2102 Жигули. Первый массовый универсал Советского Союза Дмитрий Плотников
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет
Берлин в ярости: раскрыт хитрый план США по Северному потоку-2
Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали
Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали
Последние материалы
Режиссер и его маленькая фея: история любви Федерико Феллини и Джульетты Мазина
Постное меню: котлеты из нута и шпината, которые съедят даже мясоеды
Поездки по России стали доступнее: РЖД снизили цены на билеты для детей и подростков
5 малоизвестных фактов о лимоне: почему он должен быть на каждой кухне
Volkswagen и Rivian создают нечто грандиозное – электромобили будущего на подходе
Печень скажет спасибо: ТОП-10 продуктов для её здоровья
Коты против кошек: кто больше любит валерьянку и почему
Они живут там, где никто не выживет: самые удивительные обитатели пустыни
Война с Польшей — испанский эксперт раскрыл будущее США
Искусственная паника? Эксперт спрогнозировала стабильные цены на кофе в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.