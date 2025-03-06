Печень скажет спасибо: ТОП-10 продуктов для её здоровья

2:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Печень играет ключевую роль в пищеварении, выведении токсинов из организма, кроветворении и других жизненно важных процессах. Для поддержания здоровья печени необходимо включать в рацион определённые продукты, богатые питательными веществами. Елена Бутенко, врач-гепатолог и гастроэнтеролог из "СМ-Клиника", рассказала о таких продуктах.

Фото: freepik.com by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Авокадо

Авокадо - это уникальный фрукт, содержащий мононенасыщенные жиры, которые защищают печень от повреждений и помогают ей восстанавливаться. Он также богат клетчаткой, антиоксидантами, витаминами и минералами, а также стимулирует выработку глутатиона, важного для защиты клеток печени от свободных радикалов. Овсяная крупа является отличным источником клетчатки, витаминов группы B и бета-глюканов. Эти волокна снижают воспаление, регулируют уровень сахара в крови и уменьшают количество жира в печени, сообщает Газета.Ru со ссылкой на врача. Ягоды, такие как клубника, черника, малина, виноград и земляника, содержат антиоксиданты-полифенолы, которые защищают печень. Они также богаты витаминами и минералами. Виноград, в частности, содержит ресвератрол, известный своими противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами. Арбуз, благодаря высокому содержанию жидкости, помогает выводить шлаки и токсины, а также обладает желчегонными свойствами. Зелёный чай, благодаря антиоксидантам, снижает риск развития рака печени и уменьшает воспалительные процессы. Грейпфрут содержит флавоноиды, такие как нарингенин и нарингин, которые защищают печень и стимулируют её регенерацию. Он также способствует снижению уровня вредных жиров и улучшению пищеварения. Рыба жирных сортов, богатая омега-3 жирными кислотами, помогает уменьшить накопление вредных жиров в печени. Рекомендуется употреблять рыбу не менее двух раз в неделю. Оливковое масло, особенно в сыром виде, полезно для печени. Оно улучшает всасывание витаминов, повышает уровень "хорошего" холестерина и способствует уменьшению накопления вредных жиров. Брокколи и брюссельская капуста - это крестоцветные овощи, которые содержат мало углеводов и клетчатки, но богаты витаминами, микроэлементами и антиоксидантами. Они улучшают работу ферментов детоксикации и защищают печень от повреждений.

Уточнения

Пе́чень (лат. jecur, iecur, др.-греч. ἧπαρ [hepar]) — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.



Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

