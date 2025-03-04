Одна специя, которая снижает холестерин и продлевает молодость сердца

2:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Холестерин — один из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Он способствует образованию атеросклеротических бляшек, которые могут сужать и закупоривать артерии. Чтобы избежать таких проблем, врачи рекомендуют пересмотреть рацион: уменьшить потребление жирного мяса и алкоголя, увеличить количество клетчатки и цельнозерновых продуктов. Но есть ещё один неожиданный помощник в борьбе с "плохим" холестерином — специя, ценимая во всём мире.

Фото: Own work by Safa.daneshvar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шафран

Как шафран влияет на холестерин?

Учёные доказали, что шафран обладает выраженными кардиозащитными свойствами. В частности, исследователи из Малайзии установили, что его регулярное употребление помогает снижать и поддерживать уровень холестерина в пределах нормы. Такой эффект достигается благодаря содержанию кроцина, кротерина и пикрокроцина — соединений, обладающих антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

В чём секрет шафрана?

Кроцин, входящий в состав специи, блокирует всасывание жиров и холестерина в кишечнике, а также способствует повышению уровня "хорошего" холестерина (ЛПВП). Этот же компонент придаёт шафрану его характерный тёмно-красный цвет. Получают его из рылец цветка Crocus sativus L. - именно поэтому специя считается самой дорогой в мире.

Шафран в народной медицине и кулинарии

Эта специя широко используется в Азии, особенно в Иране, Индии и странах Средиземноморья. В Китае, Испании и Индии шафран применяют в традиционной медицине для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, болезней печени, бесплодия и диабета 2 типа. В кулинарии его добавляют в мясные, рыбные и овощные блюда, а также в напитки.

Как употреблять шафран для снижения холестерина?

Испанские исследователи рекомендуют употреблять 50 мг молотого шафрана, заваренного в 200 мл воды, ежедневно в течение 93 дней. Это количество помогает ощутить его полезные свойства. Важно помнить, что в больших дозах (более 1,5 г в сутки) шафран может быть токсичен, но его высокая цена делает передозировку маловероятной.

Уточнения

Шафра́н (лат. Crocus) — род многолетних клубнелуковичных травянистых растений семейства Ирисовые, или Касатиковые (Iridaceae).

