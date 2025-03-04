Банальная усталость или тревожный звоночек? Что скрывается за постоянной сонливостью

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Недавние исследования показывают, что даже "нормальные" уровни витамина B12 могут быть недостаточны для предотвращения когнитивного снижения у пожилых людей. Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обследовали 231 здорового пожилого человека со средним возрастом 71 год. Средний уровень витамина B12 у участников составлял 414,8 пмоль/л, что значительно выше минимально рекомендуемого уровня в 148 пмоль/л. ​

Фото: pxhere витамин д

Результаты исследования показали, что более низкие уровни витамина B12 связаны с замедлением когнитивной и зрительной обработки информации, что может свидетельствовать о начале когнитивного снижения. Кроме того, у участников с более низким уровнем B12 наблюдалось больше повреждений белого вещества мозга, что может быть предвестником деменции или инсульта.

Эти результаты указывают на необходимость пересмотра текущих норм витамина B12, особенно для пожилых людей. Врачи могут рассмотреть возможность назначения добавок витамина B12 пациентам с неврологическими симптомами, даже если их уровни находятся в пределах нынешних норм.

Таким образом, поддержание оптимального уровня витамина B12 является ключевым фактором в профилактике когнитивного снижения и поддержании здоровья мозга у пожилых людей.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

