Секреты правильного поста: эндокринолог рассказала, как питаться, чтобы не навредить организму

2:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Религиозный пост — это не просто ограничение в питании, а духовная практика, требующая особого внимания к здоровью. Пост помогает очистить душу, укрепить самодисциплину и покаяться, но важно соблюдать его с осторожностью, чтобы не навредить организму.

Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain салат с фасолью

Эндокринолог Наталия Тананакина из клиники академика Ройтберга рекомендует следить за сбалансированностью питания. Если пост предполагает отказ от мяса или молочных продуктов, это может привести к дефициту белка и других нутриентов. В таких случаях нужно искать альтернативные источники белка, такие как бобовые, орехи и крупы. Однако растительный белок менее полноценный, чем животный, поэтому важно комбинировать его с другими продуктами.

Также важно поддерживать физическую активность, чтобы предотвратить проблемы с мышцами и общим состоянием здоровья. Перед началом поста стоит проконсультироваться с врачом или диетологом, чтобы составить оптимальный план питания, подчёркивает Газета.Ru.

"Во время поста важно не только уменьшить количество пищи, но и сосредоточиться на ее качестве", — отметила Тананакина.

Недостаток витаминов и микроэлементов может негативно сказаться на самочувствии. Поэтому рацион должен быть разнообразным, а приёмы пищи — регулярными.

После окончания поста также важно соблюдать осторожность. Резкий переход к обычной пище может вызвать проблемы с пищеварением. Чтобы избежать этого, нужно постепенно возвращаться к привычному рациону.

Пост противопоказан или рекомендован с осторожностью для некоторых категорий людей, таких как дети, беременные и кормящие женщины, люди с хроническими заболеваниями и психическими расстройствами. Перед началом поста следует проконсультироваться с врачом.

Чтобы избежать чувства голода, нужно питаться регулярно — 5-6 раз в день небольшими порциями. Рацион должен включать достаточное количество клетчатки, белков и жидкости. Перекусы также должны быть полезными, например, фрукты, йогурты, орехи и семена.

"Стоит следить за разнообразием рациона, включая достаточное количество клетчатки из свежих овощей, фруктов, бобовых и круп", — подчеркнула эксперт.

Важно готовить пищу здоровыми способами: запекать, варить или тушить, избегая жареного и жирного. Это поможет поддерживать здоровье и улучшить самочувствие во время поста.

Уточнения

Вели́кий по́ст (греч. Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Вели́кая Четыредеся́тница») — центральный пост во всех исторических церквях, цель которого — подготовка христианина к празднованию Пасхи; соответствующий период литургического года, отмеченный в богослужении молитвами покаяния и воспоминания крестной смерти и воскресения Иисуса Христа.



По́стная пи́ща — пища, разрешённая к употреблению во время христианских религиозных постов.

