Оземпик и быстрые способы похудения: можно ли обмануть организм и сбросить вес без усилий

Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ожирение становится всё более серьёзной проблемой: в России от него страдает четверть взрослого населения. По данным Минздрава, среди мужчин этот показатель достигает 20,6%, а среди женщин — 27,4%. Почему лишний вес так сложно сбросить, какие ошибки чаще всего совершают худеющие и действительно ли препараты вроде "Оземпика" помогут похудеть? Разбираемся с бариатрическим хирургом Сергеем Качуриным.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Женская талия

Какие способы похудения самые опасные

По словам врача, чрезвычайно опасных методов похудения не существует, но есть два особенно вредных:

Резкое снижение калорийности: организму требуется 1500-1700 ккал в сутки, и если сразу урезать этот показатель до 800-1000 ккал, это приведёт к головокружению, слабости, бессоннице, а в долгосрочной перспективе — к выпадению волос и проблемам с обменом веществ.

организму требуется 1500-1700 ккал в сутки, и если сразу урезать этот показатель до 800-1000 ккал, это приведёт к головокружению, слабости, бессоннице, а в долгосрочной перспективе — к выпадению волос и проблемам с обменом веществ. Водная диета: когда человек потребляет только воду, но сохраняет физические и умственные нагрузки, это сильный стресс для организма.

Любая диета должна быть сбалансирована по белкам, жирам, углеводам и витаминам, иначе это может привести к серьёзным нарушениям здоровья.

Кому сложнее всего похудеть

Сложнее всего тем, у кого нет мотивации: если человек не осознаёт, зачем ему худеть, он не будет соблюдать диету и заниматься спортом.

Кроме того, проблемой могут стать гормональные нарушения — заболевания эндокринной и гипофизарной систем, которые замедляют обмен веществ и затрудняют снижение веса.

Почему с возрастом вес сбрасывать тяжелее

Существует два типа ожирения:

Морбидное: оно связано с избытком калорий и недостатком активности, может развиться в любом возрасте.

оно связано с избытком калорий и недостатком активности, может развиться в любом возрасте. Саркопеническое: возникает с возрастом, когда мышечная масса замещается жиром. Оно плохо поддаётся коррекции, но предотвратить его можно, если с молодости поддерживать правильное питание и физическую активность.

"Старение не происходит мгновенно. Если вы с молодости следите за своим питанием и образом жизни, в зрелом возрасте проблем с весом будет значительно меньше", — отмечает Качурин.

Как не набрать вес в условиях бешеного ритма жизни

Врач обращает внимание на географию ожирения: самые высокие показатели у жителей США и Океании, где развит сервис доставки еды, а люди мало двигаются.

"Если нет времени на спорт — контролируйте калории. Вес набирается, когда человек потребляет больше энергии, чем тратит".

Чаще всего ожирение связано с неправильным питанием: избытком сладкого, фастфуда и углеводов. Контроль этих продуктов — ключевой фактор в борьбе с лишним весом.

Оземпик и другие жиросжигатели — помогут ли они похудеть

Препараты на основе семаглутида (например, "Оземпик") изначально разрабатывались для лечения диабета 2 типа. Их "жиросжигающий" эффект — это побочный результат, поскольку они замедляют опорожнение желудка, снижая аппетит.

Но врач подчёркивает

Эти препараты малоэффективны для людей с большим лишним весом (10% потери массы за 3 месяца — незначительный результат).

Их нельзя принимать бесконтрольно, только по назначению врача.

Они не решают проблему в долгосрочной перспективе: если после курса человек не поменяет образ жизни, вес вернётся.

"Главная задача — не просто похудеть, а удержать результат. Без правильного питания и физической активности никакие таблетки не помогут".

Ожирение — сложная проблема, требующая комплексного подхода. Экспресс-диеты, "волшебные таблетки" и резкое снижение калорий могут нанести больше вреда, чем пользы. Если хотите похудеть и удержать результат, важно менять образ жизни, а не искать быстрые решения, сообщает aif. ru.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

