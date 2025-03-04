Оземпик и быстрые способы похудения: можно ли обмануть организм и сбросить вес без усилий

Ожирение становится всё более серьёзной проблемой: в России от него страдает четверть взрослого населения. По данным Минздрава, среди мужчин этот показатель достигает 20,6%, а среди женщин — 27,4%. Почему лишний вес так сложно сбросить, какие ошибки чаще всего совершают худеющие и действительно ли препараты вроде "Оземпика" помогут похудеть? Разбираемся с бариатрическим хирургом Сергеем Качуриным.
По словам врача, чрезвычайно опасных методов похудения не существует, но есть два особенно вредных:
Любая диета должна быть сбалансирована по белкам, жирам, углеводам и витаминам, иначе это может привести к серьёзным нарушениям здоровья.
Сложнее всего тем, у кого нет мотивации: если человек не осознаёт, зачем ему худеть, он не будет соблюдать диету и заниматься спортом.
Кроме того, проблемой могут стать гормональные нарушения — заболевания эндокринной и гипофизарной систем, которые замедляют обмен веществ и затрудняют снижение веса.
Существует два типа ожирения:
"Старение не происходит мгновенно. Если вы с молодости следите за своим питанием и образом жизни, в зрелом возрасте проблем с весом будет значительно меньше", — отмечает Качурин.
Врач обращает внимание на географию ожирения: самые высокие показатели у жителей США и Океании, где развит сервис доставки еды, а люди мало двигаются.
"Если нет времени на спорт — контролируйте калории. Вес набирается, когда человек потребляет больше энергии, чем тратит".
Чаще всего ожирение связано с неправильным питанием: избытком сладкого, фастфуда и углеводов. Контроль этих продуктов — ключевой фактор в борьбе с лишним весом.
Препараты на основе семаглутида (например, "Оземпик") изначально разрабатывались для лечения диабета 2 типа. Их "жиросжигающий" эффект — это побочный результат, поскольку они замедляют опорожнение желудка, снижая аппетит.
"Главная задача — не просто похудеть, а удержать результат. Без правильного питания и физической активности никакие таблетки не помогут".
Ожирение — сложная проблема, требующая комплексного подхода. Экспресс-диеты, "волшебные таблетки" и резкое снижение калорий могут нанести больше вреда, чем пользы. Если хотите похудеть и удержать результат, важно менять образ жизни, а не искать быстрые решения, сообщает aif. ru.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.
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