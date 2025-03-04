Весна – время романтики, цветения и носовых платков: как пережить сезон, не превращаясь в ходячий вирус

С наступлением весны или осени многие замечают, что простудные заболевания становятся более частыми. Причина не только в вирусах, но и в резких перепадах температуры, которые ослабляют естественную защиту организма.
Врач объяснила, почему в межсезонье легко простудиться и как защититься от болезней, сообщает сайт URA. RU.
Переменчивая температура не вызывает болезни напрямую, но создаёт благоприятные условия для заражения. По словам терапевта Марии Мезеновой, иммунитет работает лучше, когда организм поддерживает стабильную терморегуляцию. Если человек перемёрз или перегрелся, его защитные механизмы ослабляются, а вирусам становится легче атаковать.
Кроме того, весной и осенью погода часто бывает влажной, а ветер усиливает охлаждение тела, особенно если человек неправильно одет.
Терапевт дала несколько рекомендаций по выбору одежды:
В межсезонье особенно важно заботиться о своём здоровье и не допускать перегрева или переохлаждения. Выбирайте одежду правильно, следите за самочувствием и помогайте своему организму адаптироваться к изменяющейся погоде. Это поможет избежать простуд и сохранить крепкий иммунитет.
Просту́да (англ. common cold) — клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей, затрагивающего преимущественно нос и возникающего из-за неспецифической острой респираторной инфекции.
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