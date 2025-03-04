Весна – время романтики, цветения и носовых платков: как пережить сезон, не превращаясь в ходячий вирус

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2:12
Здоровье

С наступлением весны или осени многие замечают, что простудные заболевания становятся более частыми. Причина не только в вирусах, но и в резких перепадах температуры, которые ослабляют естественную защиту организма.

Девушка на больничном
Фото: freepik.com by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка на больничном

Врач объяснила, почему в межсезонье легко простудиться и как защититься от болезней, сообщает сайт URA. RU.

Как погода влияет на иммунитет

Переменчивая температура не вызывает болезни напрямую, но создаёт благоприятные условия для заражения. По словам терапевта Марии Мезеновой, иммунитет работает лучше, когда организм поддерживает стабильную терморегуляцию. Если человек перемёрз или перегрелся, его защитные механизмы ослабляются, а вирусам становится легче атаковать.

Кроме того, весной и осенью погода часто бывает влажной, а ветер усиливает охлаждение тела, особенно если человек неправильно одет.

Как одеваться, чтобы не заболеть

Терапевт дала несколько рекомендаций по выбору одежды:

  • Используйте многослойность: надевайте несколько слоёв одежды, чтобы можно было легко регулировать теплообмен: снимать лишнее при потеплении и утепляться в холодную погоду.
  • Отдавайте предпочтение натуральным тканям: хлопок и лён впитывают влагу и обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха, предотвращая перегрев.
  • В холодную погоду носите шерсть: тонкая шерстяная одежда помогает удерживать тепло и предотвращает переохлаждение.
  • Не забывайте про головные уборы: они защищают уши и кожу головы от ветра и холода, снижая риск простуды.
  • Не спешите с лёгкой одеждой: весной важно не торопиться переходить на тонкие куртки и лёгкую обувь — организму нужно время на адаптацию.

В межсезонье особенно важно заботиться о своём здоровье и не допускать перегрева или переохлаждения. Выбирайте одежду правильно, следите за самочувствием и помогайте своему организму адаптироваться к изменяющейся погоде. Это поможет избежать простуд и сохранить крепкий иммунитет.

Уточнения

Просту́да (англ. common cold) — клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей, затрагивающего преимущественно нос и возникающего из-за неспецифической острой респираторной инфекции.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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