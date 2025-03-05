Ваш живот часто напоминает воздушный шар? Узнайте, какие болезни могут вызывать постоянное вздутие

2:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие сталкиваются с вздутием живота после еды, и зачастую это связано с перееданием или газообразующими продуктами. Однако в некоторых случаях этот симптом может сигнализировать о серьёзных проблемах, таких как панкреатит, гастрит или даже опухоли ЖКТ.

Фото: Freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в животе

Почему возникает вздутие

Пищевые привычки

Переедание: желудок растягивается, переваривание замедляется, что вызывает тяжесть и вздутие.

желудок растягивается, переваривание замедляется, что вызывает тяжесть и вздутие. Газообразующие продукты: бобовые, капуста, виноград, газировка и пиво провоцируют повышенное образование газов.

бобовые, капуста, виноград, газировка и пиво провоцируют повышенное образование газов. Избыток соли: задерживает жидкость, усугубляя ощущение переполненности.

задерживает жидкость, усугубляя ощущение переполненности. Заглатывание воздуха: происходит при торопливом приёме пищи, разговоре во время еды или употреблении газированных напитков.

происходит при торопливом приёме пищи, разговоре во время еды или употреблении газированных напитков. Непереносимость лактозы или глютена: может вызывать вздутие, боли и расстройства ЖКТ.

Заболевания ЖКТ

Если вздутие сопровождается болями, тошнотой или изменением стула, возможны:

Синдром раздражённого кишечника: нарушение моторики кишечника, сопровождающееся запорами или диареей.

нарушение моторики кишечника, сопровождающееся запорами или диареей. Избыточный бактериальный рост: провоцирует газы, боли и нарушение всасывания питательных веществ.

провоцирует газы, боли и нарушение всасывания питательных веществ. Гастрит или язва: вздутие может быть связано с повышенной кислотностью и воспалением.

вздутие может быть связано с повышенной кислотностью и воспалением. Панкреатит: недостаток ферментов приводит к плохому перевариванию пищи.

недостаток ферментов приводит к плохому перевариванию пищи. Опухоли желудка или кишечника: в редких случаях именно вздутие становится первым тревожным симптомом.

Когда срочно обратиться к врачу

Если вздутие сопровождается сильной болью, кровью в стуле, резкой потерей веса или лихорадкой, это повод для срочного обследования.

Женщинам после 55 лет, испытывающим частое вздутие, боли в области таза или трудности с едой, рекомендуется пройти диагностику на предмет рака яичников.

Чаще всего вздутие живота связано с питанием, но иногда оно сигнализирует о серьёзных заболеваниях. Если симптом беспокоит регулярно, сопровождается болью или изменением пищеварения, не откладывайте визит к врачу.

Уточнения

Гастри́т (лат. gastritis, от др.-греч. γαστήρ [gaster] "желудок" + суффикс -itis "воспаление") — воспалительные и дистрофические изменения слизистой оболочки желудка, возникшие по различным причинам.

