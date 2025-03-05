Сам себе стоматолог: как временные пломбы с маркетплейса могут сыграть с вами злую шутку

2:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые считают, что можно обойтись без стоматолога, купив временные пломбы на маркетплейсах. Но так ли это безопасно? Разбираемся, когда такие пломбы могут пригодиться, а когда нанесут вред.

Фото: Designed by Freepik by lookstudio is licensed under Public domian Девушка с леденцом

Что такое временные пломбы

На маркетплейсах продаются термопластические полимеры, которые размягчаются при нагревании, а затем твердеют, создавая защиту для повреждённого зуба. Однако такие материалы не обладают свойствами профессиональных стоматологических пломб.

Когда временная пломба может помочь

Использовать такие средства можно только в экстренных ситуациях:

Если немедленно попасть к стоматологу невозможно.

Для временной защиты открытого нерва от раздражителей.

Чтобы уменьшить дискомфорт при сколе зуба или выпадении пломбы.

Но как только появится возможность, нужно обратиться к врачу!

Чем опасны временные пломбы

Кариес продолжает развиваться: полость остаётся закрытой, но разрушение тканей не останавливается.

полость остаётся закрытой, но разрушение тканей не останавливается. Риск воспалений и инфекций: бактерии проникают через микротрещины, вызывая отёк и гнойные процессы.

бактерии проникают через микротрещины, вызывая отёк и гнойные процессы. Аллергические реакции: дешёвые полимеры могут содержать токсичные вещества.

дешёвые полимеры могут содержать токсичные вещества. Механические повреждения: плохо установленная пломба может разрушить соседние зубы.

плохо установленная пломба может разрушить соседние зубы. Опасность попадания в дыхательные пути: слабая фиксация может привести к тому, что пломба отклеится во время сна или еды.

Чем заменить временные пломбы

Единственное надёжное решение — обращение к профессиональному стоматологу. Врач проведёт диагностику, установит сертифицированную временную пломбу и подберёт оптимальное лечение.

Важно: инфекция в зубах может быстро распространиться по организму, вызывая серьёзные осложнения.

Самодельные пломбы не экономят деньги, а увеличивают риск осложнений. Использовать их можно только на пару дней и исключительно в экстренной ситуации. Своевременное посещение стоматолога — единственный способ сохранить здоровье зубов.

Уточнения

Стоматоло́гия (от др.-греч. στόμα "рот" + λογος "наука") — раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.

