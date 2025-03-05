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Сам себе стоматолог: как временные пломбы с маркетплейса могут сыграть с вами злую шутку

2:11
Здоровье

Некоторые считают, что можно обойтись без стоматолога, купив временные пломбы на маркетплейсах. Но так ли это безопасно? Разбираемся, когда такие пломбы могут пригодиться, а когда нанесут вред.

Девушка с леденцом
Фото: Designed by Freepik by lookstudio is licensed under Public domian
Девушка с леденцом

Что такое временные пломбы

На маркетплейсах продаются термопластические полимеры, которые размягчаются при нагревании, а затем твердеют, создавая защиту для повреждённого зуба. Однако такие материалы не обладают свойствами профессиональных стоматологических пломб.

Когда временная пломба может помочь

Использовать такие средства можно только в экстренных ситуациях:

  • Если немедленно попасть к стоматологу невозможно.
  • Для временной защиты открытого нерва от раздражителей.
  • Чтобы уменьшить дискомфорт при сколе зуба или выпадении пломбы.

Но как только появится возможность, нужно обратиться к врачу!

Чем опасны временные пломбы

  • Кариес продолжает развиваться: полость остаётся закрытой, но разрушение тканей не останавливается.
  • Риск воспалений и инфекций: бактерии проникают через микротрещины, вызывая отёк и гнойные процессы.
  • Аллергические реакции: дешёвые полимеры могут содержать токсичные вещества.
  • Механические повреждения: плохо установленная пломба может разрушить соседние зубы.
  • Опасность попадания в дыхательные пути: слабая фиксация может привести к тому, что пломба отклеится во время сна или еды.

Чем заменить временные пломбы

Единственное надёжное решение — обращение к профессиональному стоматологу. Врач проведёт диагностику, установит сертифицированную временную пломбу и подберёт оптимальное лечение.

  • Важно: инфекция в зубах может быстро распространиться по организму, вызывая серьёзные осложнения.

Самодельные пломбы не экономят деньги, а увеличивают риск осложнений. Использовать их можно только на пару дней и исключительно в экстренной ситуации. Своевременное посещение стоматолога — единственный способ сохранить здоровье зубов.

Уточнения

Стоматоло́гия (от др.-греч. στόμα "рот" + λογος "наука") — раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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