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Витамин P – забытый супергерой: где его искать и зачем он нужен вашему организму

2:32
Здоровье

О витаминах C и B слышали все, но вот витамин P остаётся для многих загадкой. На самом деле это не один витамин, а целая группа веществ — флавоноиды. Они содержатся в растительной пище, обладают антиоксидантными свойствами и положительно влияют на кровеносную систему.

витамин д
Фото: pxhere
витамин д

Что такое витамин P

Флавоноиды были впервые выделены в 1930 году из апельсиновой кожуры. Тогда их приняли за новый витамин и назвали "витамином P", но со временем выяснилось, что это растительные соединения, а не классические витамины.

Сейчас известно более 6000 видов флавоноидов, и они содержатся в:

  • Цитрусовых (лимоны, апельсины).
  • Ягодах (клюква, черника, виноград).
  • Чёрном и зелёном чае.
  • Овощах (лук, капуста, помидоры).
  • Красном вине и какао.

Как флавоноиды влияют на организм

Хотя они не являются незаменимыми, как витамин C, флавоноиды приносят много пользы:

  • Снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний: улучшают кровообращение и работу сосудов.
  • Обладают антиоксидантными свойствами: замедляют процессы старения.
  • Помогают контролировать уровень сахара в крови: исследования показали, что 300 мг флавоноидов в день снижают риск диабета на 5%.
  • Способствуют здоровью мозга: флаванолы из какао улучшают память и продлевают жизнь нервных клеток.

Можно ли принимать витамин P в виде добавок

Флавоноиды доступны в аптеках и интернет-магазинах. Обычно их принимают в дозировке 20-40 мг трижды в день. Часто их сочетают с витамином C для улучшения усвоения.

Добавки с витамином P рекомендуют

  • Людям с варикозом и слабостью сосудов.
  • Диабетикам для контроля сахара.
  • Спортсменам для уменьшения воспалений и ускоренного восстановления.

Важные ограничения

Хотя флавоноиды — натуральные вещества, не стоит принимать их без консультации врача, особенно беременным, кормящим матерям и людям с хроническими заболеваниями.

Итог

Витамин P — это не один витамин, а целая группа полезных флавоноидов, которые укрепляют сосуды, помогают сердцу и обладают антиоксидантными свойствами. Их можно получать из продуктов или добавок, но важно соблюдать умеренность.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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