Витамин P – забытый супергерой: где его искать и зачем он нужен вашему организму

О витаминах C и B слышали все, но вот витамин P остаётся для многих загадкой. На самом деле это не один витамин, а целая группа веществ — флавоноиды. Они содержатся в растительной пище, обладают антиоксидантными свойствами и положительно влияют на кровеносную систему.
Флавоноиды были впервые выделены в 1930 году из апельсиновой кожуры. Тогда их приняли за новый витамин и назвали "витамином P", но со временем выяснилось, что это растительные соединения, а не классические витамины.
Сейчас известно более 6000 видов флавоноидов, и они содержатся в:
Хотя они не являются незаменимыми, как витамин C, флавоноиды приносят много пользы:
Флавоноиды доступны в аптеках и интернет-магазинах. Обычно их принимают в дозировке 20-40 мг трижды в день. Часто их сочетают с витамином C для улучшения усвоения.
Хотя флавоноиды — натуральные вещества, не стоит принимать их без консультации врача, особенно беременным, кормящим матерям и людям с хроническими заболеваниями.
Витамин P — это не один витамин, а целая группа полезных флавоноидов, которые укрепляют сосуды, помогают сердцу и обладают антиоксидантными свойствами. Их можно получать из продуктов или добавок, но важно соблюдать умеренность.
А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.
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