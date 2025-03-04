Витамин P – забытый супергерой: где его искать и зачем он нужен вашему организму

2:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

О витаминах C и B слышали все, но вот витамин P остаётся для многих загадкой. На самом деле это не один витамин, а целая группа веществ — флавоноиды. Они содержатся в растительной пище, обладают антиоксидантными свойствами и положительно влияют на кровеносную систему.

Фото: pxhere витамин д

Что такое витамин P

Флавоноиды были впервые выделены в 1930 году из апельсиновой кожуры. Тогда их приняли за новый витамин и назвали "витамином P", но со временем выяснилось, что это растительные соединения, а не классические витамины.

Сейчас известно более 6000 видов флавоноидов, и они содержатся в:

Цитрусовых (лимоны, апельсины).

(лимоны, апельсины). Ягодах (клюква, черника, виноград).

(клюква, черника, виноград). Чёрном и зелёном чае .

. Овощах (лук, капуста, помидоры).

(лук, капуста, помидоры). Красном вине и какао.

Как флавоноиды влияют на организм

Хотя они не являются незаменимыми, как витамин C, флавоноиды приносят много пользы:

Снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний: улучшают кровообращение и работу сосудов.

улучшают кровообращение и работу сосудов. Обладают антиоксидантными свойствами: замедляют процессы старения.

замедляют процессы старения. Помогают контролировать уровень сахара в крови: исследования показали, что 300 мг флавоноидов в день снижают риск диабета на 5% .

исследования показали, что 300 мг флавоноидов в день снижают риск диабета на . Способствуют здоровью мозга: флаванолы из какао улучшают память и продлевают жизнь нервных клеток.

Можно ли принимать витамин P в виде добавок

Флавоноиды доступны в аптеках и интернет-магазинах. Обычно их принимают в дозировке 20-40 мг трижды в день. Часто их сочетают с витамином C для улучшения усвоения.

Добавки с витамином P рекомендуют

Людям с варикозом и слабостью сосудов.

Диабетикам для контроля сахара.

Спортсменам для уменьшения воспалений и ускоренного восстановления.

Важные ограничения

Хотя флавоноиды — натуральные вещества, не стоит принимать их без консультации врача, особенно беременным, кормящим матерям и людям с хроническими заболеваниями.

Итог

Витамин P — это не один витамин, а целая группа полезных флавоноидов, которые укрепляют сосуды, помогают сердцу и обладают антиоксидантными свойствами. Их можно получать из продуктов или добавок, но важно соблюдать умеренность.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

