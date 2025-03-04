Больницы в Китае переполнены, а метапневмовирус уже в России: как защитить себя и близких

В России зафиксированы первые случаи заражения метапневмовирусом человека (HMPV), который активно распространяется в Китае и других азиатских странах. Этот вирус особенно опасен для детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом, вызывая обструктивный бронхит и пневмонию. Однако, по данным Роспотребнадзора, глобальной угрозы он не представляет.
Метапневмовирус — это РНК-содержащий вирус, схожий с гриппом и респираторно-синцитиальным вирусом (RSV). Он известен уже десятилетиями и не способен вызвать пандемию, поскольку у большинства людей уже есть иммунитет к нему.
Доктор медицинских наук Светлана Протасова в беседе с RuNews24. ru пояснила:
"Этот вирус не так популярен, как грипп или COVID, поэтому вызывает тревогу. Однако он не представляет глобальной опасности, так как у многих есть к нему иммунитет".
Тем не менее, в Азии заболеваемость растёт, а в Китае больницы переполнены пациентами с HMPV.
Вирус передаётся воздушно-капельным путём и чаще всего вызывает насморк, кашель и небольшую лихорадку. Однако у детей, пожилых и ослабленных людей он может спровоцировать тяжёлые осложнения.
"У маленьких детей нет иммунитета к этому вирусу, а у пожилых людей организм может не справиться с его натиском", — предупреждает вирусолог.
На данный момент вакцины против метапневмовируса не существует, но можно снизить риск заражения:
"Если вы в группе риска, лучше временно ограничить выходы из дома", — советует Протасова.
Метапневмовирус не представляет глобальной угрозы, но требует осторожности для уязвимых групп. Соблюдение мер профилактики поможет избежать заражения.
Инфе́кция (от лат. inficio, infeci, infectum "заражать") — заражение живого организма (включая микроорганизмы) инфекционным агентом, процесс его размножения или развития в организме, а также реакция организма на присутствие в тканях инфекционного агента и на выделяемые им токсины.
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