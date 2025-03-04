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Больницы в Китае переполнены, а метапневмовирус уже в России: как защитить себя и близких

2:11
Здоровье

В России зафиксированы первые случаи заражения метапневмовирусом человека (HMPV), который активно распространяется в Китае и других азиатских странах. Этот вирус особенно опасен для детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом, вызывая обструктивный бронхит и пневмонию. Однако, по данным Роспотребнадзора, глобальной угрозы он не представляет.

Пожилая больная в маске
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожилая больная в маске

Насколько опасен новый вирус

Метапневмовирус — это РНК-содержащий вирус, схожий с гриппом и респираторно-синцитиальным вирусом (RSV). Он известен уже десятилетиями и не способен вызвать пандемию, поскольку у большинства людей уже есть иммунитет к нему.

Доктор медицинских наук Светлана Протасова в беседе с RuNews24. ru пояснила:

"Этот вирус не так популярен, как грипп или COVID, поэтому вызывает тревогу. Однако он не представляет глобальной опасности, так как у многих есть к нему иммунитет".

Тем не менее, в Азии заболеваемость растёт, а в Китае больницы переполнены пациентами с HMPV.

Симптомы и группы риска

Вирус передаётся воздушно-капельным путём и чаще всего вызывает насморк, кашель и небольшую лихорадку. Однако у детей, пожилых и ослабленных людей он может спровоцировать тяжёлые осложнения.

"У маленьких детей нет иммунитета к этому вирусу, а у пожилых людей организм может не справиться с его натиском", — предупреждает вирусолог.

Как защититься от заражения

На данный момент вакцины против метапневмовируса не существует, но можно снизить риск заражения:

  • Избегайте контактов с больными.
  • Оставайтесь дома при первых симптомах.
  • Носите маску в людных местах.
  • Соблюдайте гигиену рук и дистанцию.

"Если вы в группе риска, лучше временно ограничить выходы из дома", — советует Протасова.

Метапневмовирус не представляет глобальной угрозы, но требует осторожности для уязвимых групп. Соблюдение мер профилактики поможет избежать заражения.

Уточнения

Инфе́кция (от лат. inficio, infeci, infectum "заражать") — заражение живого организма (включая микроорганизмы) инфекционным агентом, процесс его размножения или развития в организме, а также реакция организма на присутствие в тканях инфекционного агента и на выделяемые им токсины.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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