Вас укусили, обслюнявили или атаковал клещ? Когда можно не волноваться, а когда бежать к врачу

С потеплением люди всё чаще выбираются на природу, но вместе с этим возрастает риск столкнуться с переносчиками опасных инфекций: бешеными животными или энцефалитными клещами. Причём неприятная встреча может произойти не только в лесу, но и в черте города. Что делать, если вас укусили, обслюнявили или на вас напал клещ? Разбираемся.
В этом году в ряде территорий Кузбасса уже ввели карантин из-за бешенства. Болезнь обнаружили у разных животных, включая домашних питомцев, а это значит, что заразиться можно не только от диких зверей, но и от собаки или кота, живущих по соседству.
Как напомнили в Министерстве здравоохранения региона, бешенство — неизлечимое заболевание. Единственный способ избежать летального исхода — срочно обратиться за медицинской помощью и пройти антирабическую профилактику.
Антирабическую вакцину назначают при:
Прививку можно получить бесплатно в любом травмпункте Кемерова. Покупать её самостоятельно не нужно — применение вакцины требует медицинских знаний и лицензии.
Миф о "40 уколах в живот" давно устарел. Современный курс включает 6 инъекций по схеме: 0, 3, 7, 14, 30 и 90-й день. Однако важно помнить, что иммуноглобулин вводят в первые 3-7 суток после укуса.
Клещи активны задолго до появления травы. В прошлом году первый укус в Кузбассе зарегистрировали уже в марте, а за сезон жертвами этих паразитов стали более 20 000 человек.
Поэтому обращаться к врачам нужно сразу после обнаружения клеща, не пытаясь удалить его самостоятельно. Врач не только безопасно извлечёт паразита, но и отправит его на анализ.
Иммуноглобулин против клещевого энцефалита вводится бесплатно тем, кто:
Хотя иммуноглобулин можно купить в аптеке, врачи не рекомендуют заниматься самолечением.
Лучший способ избежать клещевого энцефалита — вакцинация. Прививки делают бесплатно в поликлинике. Полный курс включает:
Если вас укусило или обслюнявило животное, немедленно обратитесь в травмпункт. Если на вас присосался клещ, не удаляйте его самостоятельно — это должны сделать медики. Лечение бесплатное, но важно не затягивать с обращением, сообщает сайт — Сiбдепо.
Клещевой энцефалит (весенне-летний клещевой менингоэнцефалит) — природно-очаговая вирусная инфекция, характеризующаяся лихорадкой, интоксикацией и поражением серого вещества головного мозга и/или оболочек головного и спинного мозга (менингит, менингоэнцефалит, энцефаломиелит).
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