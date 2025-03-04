Вас укусили, обслюнявили или атаковал клещ? Когда можно не волноваться, а когда бежать к врачу

3:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С потеплением люди всё чаще выбираются на природу, но вместе с этим возрастает риск столкнуться с переносчиками опасных инфекций: бешеными животными или энцефалитными клещами. Причём неприятная встреча может произойти не только в лесу, но и в черте города. Что делать, если вас укусили, обслюнявили или на вас напал клещ? Разбираемся.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бездомная собака

Опасность бешенства

В этом году в ряде территорий Кузбасса уже ввели карантин из-за бешенства. Болезнь обнаружили у разных животных, включая домашних питомцев, а это значит, что заразиться можно не только от диких зверей, но и от собаки или кота, живущих по соседству.

Как напомнили в Министерстве здравоохранения региона, бешенство — неизлечимое заболевание. Единственный способ избежать летального исхода — срочно обратиться за медицинской помощью и пройти антирабическую профилактику.

Когда требуется лечение

Антирабическую вакцину назначают при:

Укусах головы, лица, шеи, кистей, пальцев рук и ног, гениталий;

Глубоких рваных ранах, нанесённых домашними или сельскохозяйственными животными;

Любых повреждениях от диких хищников, летучих мышей и грызунов.

Прививку можно получить бесплатно в любом травмпункте Кемерова. Покупать её самостоятельно не нужно — применение вакцины требует медицинских знаний и лицензии.

Миф о "40 уколах в живот" давно устарел. Современный курс включает 6 инъекций по схеме: 0, 3, 7, 14, 30 и 90-й день. Однако важно помнить, что иммуноглобулин вводят в первые 3-7 суток после укуса.

Опасность клещей

Клещи активны задолго до появления травы. В прошлом году первый укус в Кузбассе зарегистрировали уже в марте, а за сезон жертвами этих паразитов стали более 20 000 человек.

Какие инфекции передают клещи

Клещевой энцефалит

Болезнь Лайма (боррелиоз)

Клещевой сибирский тиф

Эрлихиоз

Анаплазмоз

Поэтому обращаться к врачам нужно сразу после обнаружения клеща, не пытаясь удалить его самостоятельно. Врач не только безопасно извлечёт паразита, но и отправит его на анализ.

Иммуноглобулин против клещевого энцефалита вводится бесплатно тем, кто:

Не привит или не закончил курс вакцинации;

Не имеет документального подтверждения прививки;

Младше 18 лет (им укол делают сразу, без ожидания анализа клеща).

Хотя иммуноглобулин можно купить в аптеке, врачи не рекомендуют заниматься самолечением.

Как защититься от укусов

Лучший способ избежать клещевого энцефалита — вакцинация. Прививки делают бесплатно в поликлинике. Полный курс включает:

Первый укол — минимум за 2 недели до поездки на природу.

Второй — через 5-7 месяцев.

Ревакцинация через год.

Далее — один укол каждые 3 года.

Если вас укусило или обслюнявило животное, немедленно обратитесь в травмпункт. Если на вас присосался клещ, не удаляйте его самостоятельно — это должны сделать медики. Лечение бесплатное, но важно не затягивать с обращением, сообщает сайт — Сiбдепо.

Уточнения

Клещевой энцефалит (весенне-летний клещевой менингоэнцефалит) — природно-очаговая вирусная инфекция, характеризующаяся лихорадкой, интоксикацией и поражением серого вещества головного мозга и/или оболочек головного и спинного мозга (менингит, менингоэнцефалит, энцефаломиелит).

