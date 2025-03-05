Хотите прожить дольше и избежать болезней? Тогда не совершайте эту распространённую ошибку

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Здоровье

Специалисты в области здравоохранения подчеркивают, что взрослые, которые спят менее семи часов каждую ночь, подвержены большему риску возникновения проблем со здоровьем.

Девушка спит
Фото: Wikipedia by U3207862, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Девушка спит

Доктор Хуан Карденас Росалес, терапевт клиники Майо, отмечает, что достаточное количество сна имеет ключевое значение для общего самочувствия, включая здоровье сердца. Качество ночного сна наполняет организм энергией для продуктивного начала дня и способствует улучшению здоровья. Кроме того, хороший сон играет важную роль в профилактике таких заболеваний, как диабет, сердечный приступ и инсульт.

Врач предупреждает, что взрослым следует спать не менее семи часов в сутки и стараться ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, поскольку это имеет большое значение для здоровья.

Уточнения

Инсу́льт  — острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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