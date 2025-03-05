Хотите прожить дольше и избежать болезней? Тогда не совершайте эту распространённую ошибку

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалисты в области здравоохранения подчеркивают, что взрослые, которые спят менее семи часов каждую ночь, подвержены большему риску возникновения проблем со здоровьем.

Фото: Wikipedia by U3207862, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Девушка спит

Доктор Хуан Карденас Росалес, терапевт клиники Майо, отмечает, что достаточное количество сна имеет ключевое значение для общего самочувствия, включая здоровье сердца. Качество ночного сна наполняет организм энергией для продуктивного начала дня и способствует улучшению здоровья. Кроме того, хороший сон играет важную роль в профилактике таких заболеваний, как диабет, сердечный приступ и инсульт.

Врач предупреждает, что взрослым следует спать не менее семи часов в сутки и стараться ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, поскольку это имеет большое значение для здоровья.

Уточнения

Инсу́льт — острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики.

