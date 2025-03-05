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Эта простая замена сахара удивит ваши вкусовые рецепторы и тело — вот что советуют эксперты

1:11
Здоровье

Сахар считается одним из главных врагов привлекательной фигуры. Существует множество альтернатив, которые помогут сделать рацион более здоровым и вкусным. Рассмотрим доступные варианты.

Фрукты и ягоды
Фото: commons.wikimedia.org by Jennifer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Фрукты и ягоды

Помимо традиционного меда, который известен своим низким гликемическим индексом, худеющим рекомендованы и другие продукты. Например, сироп агавы, который, как и мед, имеет низкий гликемический индекс и приятный карамельный вкус; он отлично подходит для подслащивания напитков и десертов. Также свежие или сушеные фрукты могут стать отличной заменой сахару, так как они содержат природные сахара и клетчатку, что делает их более полезными для здоровья, согласно информации, опубликованной на cnn.com.

Диетолог Лиза Дрейер посоветовала попробовать запеченные с корицей яблоки, ягоды или жареные персики вместо сладостей, таких как печенье, торты, мороженое и пирожные.

Кроме того, кокосовый сахар содержит небольшое количество минералов и обладает карамельным привкусом, который многим нравится.

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар. Основной компонент сахара — сахароза, но кроме неё продукт может также содержать различные примеси.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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