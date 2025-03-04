Как избежать депрессии? Три продукта, которые должен знать каждый

Эксперты программы "О самом главном" на канале "Россия 1" рассказали о трёх продуктах, которые могут помочь снизить риски развития депрессии, которую некоторые называют чумой XXI века.
По словам доктора Сергея Агапкина, сыр, рыба и чай из зверобоя способны снизить вероятность возникновения данного недуга. Он отметил, что сыр является источником триптофана — аминокислоты, которая в организме преобразуется в серотонин. Однако следует учитывать некоторые нюансы.
"Для того чтобы триптофан лучше действовал, надо утром примерно полчаса находиться при ярком освещении", — отметил Агапкин.
Морская рыба, богатая омега-3 жирными кислотами, также является полезным продуктом в борьбе с депрессией. Диетолог Марина Макиша добавила, что употребление продуктов, содержащих омега-3, действительно помогает немного уменьшить субъективные симптомы депрессивных состояний.
Кроме того, чай из зверобоя также может быть эффективным средством для снижения риска возникновения депрессии.
Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.
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