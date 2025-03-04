Не рискуйте своим здоровьем! Узнайте, сколько арахиса безопасно включить в свой рацион

Арахис является источником белка, антиоксидантов и витаминов. Это один из самых доступных видов орехов, и в его составе отсутствует холестерин, сообщила терапевт и диетолог Анна Цуканова.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ арахис

Арахис обладает множеством полезных свойств: он способствует восстановлению клеток, укрепляет иммунную систему и сосуды, а также помогает справляться со стрессом. Важно употреблять его регулярно, но необходимо учитывать дозировку.

В интервью РИА Новости специалист отметила, что взрослым, не имеющим проблем со здоровьем, рекомендуется не превышать дозу в 20 г арахиса в день. Для детей в возрасте от пяти до десяти лет допустимо давать пять орехов, а подросткам — до восьми.

Однако для детей младше пяти лет арахис лучше не ввводить в рацион. Анна Цуканова также предостерегла, что этот орех не подходит людям с подагрой, артритом, артрозом или сосудистыми заболеваниями.

Несмотря на свою полезность, арахис может вызывать аллергические реакции, поэтому стоит учитывать индивидуальные особенности.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

