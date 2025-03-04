Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Провен - средневековая тайна в часе от Парижа
Первый звонок деменции: совершенно неочевидный признак в питании
Забудьте о скучных закусках: пикантные и хрустящие сырные трубочки сразят всех наповал
Американский миллиардер: Украина проигрывает в конфликте
Лоток и котёнок: как не стать жертвой утренних неприятных сюрпризов
Бензиновая эпоха подходит к концу: Германия делает ставку на электрички
Долой ипотечное рабство: рождение ребёнка освободит от долгов?
Пилатес или йога: выберите идеальную практику для улучшения здоровья и гибкости своего тела
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители

Красная помада: роковой акцент для каждой? Как подобрать идеальный оттенок и покорить мир

Красная помада: секретное оружие красоты. Кому идет этот смелый оттенок и как его правильно носить?
2:48
Здоровье » Красота

Красная помада это вечная классика, символ женственности, уверенности и чувственности. Однако, многие женщины избегают этого яркого акцента в макияже, опасаясь выглядеть вульгарно или неуместно.

Красная помада
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Красная помада

На самом деле, красная помада подходит практически всем, главное правильно подобрать оттенок, который будет гармонировать с вашим цветотипом, тоном кожи и формой губ.

Определите свой цветотип:

  • Весна: Обладательницам светлой кожи с теплым подтоном, светлых или рыжих волос идеально подойдут коралловые, персиковые и томатно-красные оттенки.
  • Лето: Женщинам с прохладным подтоном кожи, русыми или пепельными волосами стоит обратить внимание на малиновые, вишневые и клюквенные оттенки красного.
  • Осень: Девушкам с теплым подтоном кожи, каштановыми или рыжими волосами подойдут кирпичные, терракотовые и винно-красные оттенки.
  • Зима: Женщинам с холодным подтоном кожи, темными волосами и яркими глазами можно смело выбирать классический алый, рубиновый и бордовый оттенки.

Учитывайте тон кожи:

Светлая кожа: Идеально подойдут светлые, ягодные оттенки красного, такие как клубничный или малиновый.

Средний тон кожи: Обладательницам оливкового тона кожи можно экспериментировать с более насыщенными оттенками, такими как классический красный или коралловый.

Смуглая кожа: Девушкам со смуглой кожей подойдут глубокие, темные оттенки красного, такие как винный, бордовый или сливовый.

Обратите внимание на форму губ:

  • Тонкие губы: Визуально увеличить объем губ помогут светлые и полупрозрачные оттенки красного с глянцевым финишем.
  • Полные губы: Подчеркнуть красоту полных губ помогут насыщенные, матовые оттенки красного.

Советы по нанесению красной помады:

Подготовьте губы: Увлажните губы бальзамом и отшелушите с помощью мягкого скраба.

Используйте контурный карандаш: Карандаш для губ в тон помады поможет создать четкий контур и предотвратит растекание помады.

Наносите помаду кистью: Кисть поможет равномерно распределить помаду и создать более аккуратный макияж.

Промокните губы салфеткой: Это поможет удалить излишки помады и сделать ее более стойкой.

Скорректируйте макияж: Используйте консилер, чтобы подчеркнуть контур губ и сделать его более четким.

Не бойтесь экспериментировать и искать свой идеальный оттенок красной помады. Помните, что правильно подобранная красная помада способна преобразить любую женщину и придать ей уверенности в себе.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
 

Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Обсудить
Сейчас читают
Корейская косметика больше не доминирует на рынке: причины падения популярности
Красота и стиль
Корейская косметика больше не доминирует на рынке: причины падения популярности Аудио 
Ошибка в расчетах: модели термоядерных реакторов оказались далеки от реальности
Наука и техника
Ошибка в расчетах: модели термоядерных реакторов оказались далеки от реальности Аудио 
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали
Красота и стиль
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали Аудио 
Популярное
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов

Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.

Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Десять вещей, которые сделают ваш гардероб невероятно стильным и универсальным
Посеешь в марте — соберёшь в августе: как не промахнуться со сроками
Крылатая ракета Х-101. Почему она стала головной болью Запада Дмитрий Плотников Премьера спектакля Цилиндр в Театре на Трубной: остроумная афера неаполитанцев и флаг отчаяния Анжела Якубовская У России появился союзник по исправлению ситуации в Сирии — Израиль Любовь Степушова
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
Розы почернели после зимы? Узнайте, как спасти любимые цветы
Здесь идеальный отдых: спокойные воды, белоснежный песок и шикарные курорты
Здесь идеальный отдых: спокойные воды, белоснежный песок и шикарные курорты
Последние материалы
Первый звонок деменции: совершенно неочевидный признак в питании
Забудьте о скучных закусках: пикантные и хрустящие сырные трубочки сразят всех наповал
Американский миллиардер: Украина проигрывает в конфликте
Лоток и котёнок: как не стать жертвой утренних неприятных сюрпризов
Бензиновая эпоха подходит к концу: Германия делает ставку на электрички
Долой ипотечное рабство: рождение ребёнка освободит от долгов?
Пилатес или йога: выберите идеальную практику для улучшения здоровья и гибкости своего тела
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Россия готовится к 8 Марта: цветы подорожали, а спрос взлетел
Роналду в опасности в Иране: знаменитому футболисту может грозить до 100 ударов плетью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.