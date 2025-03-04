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Ваше сердце сигнализирует: неочевидные симптомы закупорки артерий

2:18
Здоровье

Закупорка коронарных артерий сердца может привести к серьёзным последствиям, включая инфаркт миокарда. Раннее выявление симптомов позволяет своевременно обратиться к врачу и предотвратить осложнения. Рассмотрим семь ранних признаков, которые могут указывать на закупорку артерий сердца.​

Человеческой сердце
Фото: commons.wikimedia.org by Patrick J. Lynch, medical illustrator, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Человеческой сердце

1. Боль или дискомфорт в груди (стенокардия)

Ощущение сдавливания, жжения или тяжести в центре грудной клетки, возникающее при физической нагрузке или стрессе, может свидетельствовать о снижении кровотока к сердечной мышце из-за сужения артерий. 

2. Одышка

Недостаточное поступление кислорода к сердцу из-за суженных артерий может вызывать затруднённое дыхание даже при незначительных физических усилиях или в покое.

3. Повышенная утомляемость

Чувство усталости или слабости без очевидной причины может быть связано с тем, что сердце не получает достаточного кровоснабжения и работает с перегрузкой. 

4. Головокружение или обмороки

Снижение кровотока к мозгу из-за закупорки артерий может приводить к головокружениям, ощущению лёгкости в голове или даже к обморокам.

5. Аритмия (нерегулярное сердцебиение)

Нарушения ритма сердца, такие как учащённое или нерегулярное сердцебиение, могут возникать вследствие недостаточного кровоснабжения сердечной мышцы. 

6. Боль, распространяющаяся на другие части тела

Боль из грудной клетки может иррадиировать в плечи, руки (особенно левую), шею, челюсть или спину, что является характерным признаком проблем с коронарными артериями. 

7. Холодный пот

Необъяснимое появление холодного пота, особенно в сочетании с другими симптомами, может указывать на стрессовое состояние сердца из-за недостаточного кровоснабжения.

Важность своевременного обращения к врачу

Если вы заметили один или несколько из перечисленных симптомов, рекомендуется незамедлительно обратиться к медицинскому специалисту. Ранняя диагностика и лечение могут предотвратить серьёзные сердечно-сосудистые заболевания и улучшить качество жизни.

Уточнения

Стенокардия (от др.-греч. στενός - "узкий, тесный; слабый" + др.-греч. καρδία - "сердце"), в старых российских источниках грудная жаба (лат. angina pectoris) — клинический синдром, характеризуемый ощущением дискомфорта за грудиной.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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