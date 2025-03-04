Ваше сердце сигнализирует: неочевидные симптомы закупорки артерий

Закупорка коронарных артерий сердца может привести к серьёзным последствиям, включая инфаркт миокарда. Раннее выявление симптомов позволяет своевременно обратиться к врачу и предотвратить осложнения. Рассмотрим семь ранних признаков, которые могут указывать на закупорку артерий сердца.
Ощущение сдавливания, жжения или тяжести в центре грудной клетки, возникающее при физической нагрузке или стрессе, может свидетельствовать о снижении кровотока к сердечной мышце из-за сужения артерий.
Недостаточное поступление кислорода к сердцу из-за суженных артерий может вызывать затруднённое дыхание даже при незначительных физических усилиях или в покое.
Чувство усталости или слабости без очевидной причины может быть связано с тем, что сердце не получает достаточного кровоснабжения и работает с перегрузкой.
Снижение кровотока к мозгу из-за закупорки артерий может приводить к головокружениям, ощущению лёгкости в голове или даже к обморокам.
Нарушения ритма сердца, такие как учащённое или нерегулярное сердцебиение, могут возникать вследствие недостаточного кровоснабжения сердечной мышцы.
Боль из грудной клетки может иррадиировать в плечи, руки (особенно левую), шею, челюсть или спину, что является характерным признаком проблем с коронарными артериями.
Необъяснимое появление холодного пота, особенно в сочетании с другими симптомами, может указывать на стрессовое состояние сердца из-за недостаточного кровоснабжения.
Если вы заметили один или несколько из перечисленных симптомов, рекомендуется незамедлительно обратиться к медицинскому специалисту. Ранняя диагностика и лечение могут предотвратить серьёзные сердечно-сосудистые заболевания и улучшить качество жизни.
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