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Первый звонок деменции: совершенно неочевидный признак в питании

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Здоровье

Изменения в пищевых привычках могут быть ранним признаком деменции. Пожилые люди с этим заболеванием часто забывают поесть или, наоборот, едят чрезмерно, не ощущая насыщения. Такие изменения требуют внимания и контроля со стороны близких.

Пластиковый мозг
Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier from USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пластиковый мозг

Рекомендуемые продукты для поддержания здоровья мозга:

  • Нежирное мясо и рыба
  • Кисломолочные продукты
  • Свежие овощи и фрукты
  • Орехи и бобовые
  • Растительные масла, такие как оливковое

Продукты, которых следует избегать:

  • Жирные сорта мяса
  • Субпродукты
  • Жирные молочные продукты
  • Сладости и сдоба
  • Алкогольные напитки

Правильное питание может замедлить прогрессирование деменции и улучшить качество жизни пациента.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia - безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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