Первый звонок деменции: совершенно неочевидный признак в питании

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

​Изменения в пищевых привычках могут быть ранним признаком деменции. Пожилые люди с этим заболеванием часто забывают поесть или, наоборот, едят чрезмерно, не ощущая насыщения. Такие изменения требуют внимания и контроля со стороны близких. ​

Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier from USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пластиковый мозг

Рекомендуемые продукты для поддержания здоровья мозга:

Нежирное мясо и рыба ​

​ Кисломолочные продукты ​

​ Свежие овощи и фрукты

Орехи и бобовые

Растительные масла, такие как оливковое ​

Продукты, которых следует избегать:

Жирные сорта мяса

Субпродукты

Жирные молочные продукты ​

​ Сладости и сдоба

Алкогольные напитки

Правильное питание может замедлить прогрессирование деменции и улучшить качество жизни пациента.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia - безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

