Первый звонок деменции: совершенно неочевидный признак в питании

Изменения в пищевых привычках могут быть ранним признаком деменции. Пожилые люди с этим заболеванием часто забывают поесть или, наоборот, едят чрезмерно, не ощущая насыщения. Такие изменения требуют внимания и контроля со стороны близких.
Правильное питание может замедлить прогрессирование деменции и улучшить качество жизни пациента.
Деме́нция (лат. dementia - безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.
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