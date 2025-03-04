Маленькая креветка большая польза: масло, которое способно заменить лекарства

2:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Масло криля становится всё более популярной альтернативой рыбьему жиру. Оно производится из крошечных ракообразных, напоминающих креветок, которые служат основой питания для многих обитателей Антарктики, включая китов и морских птиц.

Фото: pxhere витамин д

Как и рыбий жир, масло криля богато жирными кислотами омега-3, но его ключевое преимущество в том, что организм усваивает его значительно лучше. Это связано с особой формой жирных кислот, содержащихся в масле криля, благодаря чему оно обладает высокой биодоступностью.

Антиоксиданты и их влияние

В отличие от традиционного рыбьего жира, масло криля обладает красноватым оттенком благодаря астаксантину — мощному антиоксиданту. Он поддерживает здоровье глаз, снижает воспалительные процессы и защищает клетки от окислительного стресса. Это вещество также присутствует в лососе, креветках и водорослях.

Влияние на сердце и воспалительные процессы

Омега-3, содержащиеся в масле криля, поддерживают здоровье сердца и обладают противовоспалительными свойствами. Исследования показывают, что эти кислоты помогают снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако не стоит ожидать от масла криля чудодейственного эффекта. Так, мета-анализ 2023 года не выявил значительного влияния на уровень артериального давления или факторы риска сердечных заболеваний.

Масло криля и синдром сухого глаза

Интересным открытием стало исследование 2017 года, которое показало, что масло криля эффективнее рыбьего жира в борьбе с симптомами синдрома сухого глаза. Ученые связывают этот эффект именно с наличием астаксантина, который поддерживает здоровье глаз.

Женское здоровье: может ли масло криля помочь при ПМС

Еще одно преимущество масла криля заключается в его возможном влиянии на женское здоровье. Исследование 2003 года выявило, что оно помогает женщинам легче переносить симптомы предменструального синдрома (ПМС) и менструальные спазмы. Это объясняется его противовоспалительными свойствами. Однако зарегистрированный диетолог Сью-Эллен Андерсон-Хейнс отмечает, что сбалансированное питание также может оказать положительное влияние на самочувствие в этот период.

Стоит ли включать масло криля в рацион

Масло криля — это богатый источник омега-3 и антиоксидантов, который может поддерживать здоровье глаз, сердца и облегчать воспалительные процессы. Однако его эффективность может варьироваться, поэтому важно подходить к выбору пищевых добавок осознанно, учитывая индивидуальные потребности организма.

Уточнения

Криль (от нидерл. kriel — «мелочь») — собирательное название мелких морских планктонных ракообразных (рачков) промысловых размеров (10—65 мм), образующих промысловые скопления в поверхностных слоях воды умеренных и высоких широт океанов обоих полушарий.

