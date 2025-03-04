Маленькая креветка большая польза: масло, которое способно заменить лекарства

Масло криля становится всё более популярной альтернативой рыбьему жиру. Оно производится из крошечных ракообразных, напоминающих креветок, которые служат основой питания для многих обитателей Антарктики, включая китов и морских птиц.
Как и рыбий жир, масло криля богато жирными кислотами омега-3, но его ключевое преимущество в том, что организм усваивает его значительно лучше. Это связано с особой формой жирных кислот, содержащихся в масле криля, благодаря чему оно обладает высокой биодоступностью.
В отличие от традиционного рыбьего жира, масло криля обладает красноватым оттенком благодаря астаксантину — мощному антиоксиданту. Он поддерживает здоровье глаз, снижает воспалительные процессы и защищает клетки от окислительного стресса. Это вещество также присутствует в лососе, креветках и водорослях.
Омега-3, содержащиеся в масле криля, поддерживают здоровье сердца и обладают противовоспалительными свойствами. Исследования показывают, что эти кислоты помогают снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако не стоит ожидать от масла криля чудодейственного эффекта. Так, мета-анализ 2023 года не выявил значительного влияния на уровень артериального давления или факторы риска сердечных заболеваний.
Интересным открытием стало исследование 2017 года, которое показало, что масло криля эффективнее рыбьего жира в борьбе с симптомами синдрома сухого глаза. Ученые связывают этот эффект именно с наличием астаксантина, который поддерживает здоровье глаз.
Еще одно преимущество масла криля заключается в его возможном влиянии на женское здоровье. Исследование 2003 года выявило, что оно помогает женщинам легче переносить симптомы предменструального синдрома (ПМС) и менструальные спазмы. Это объясняется его противовоспалительными свойствами. Однако зарегистрированный диетолог Сью-Эллен Андерсон-Хейнс отмечает, что сбалансированное питание также может оказать положительное влияние на самочувствие в этот период.
Масло криля — это богатый источник омега-3 и антиоксидантов, который может поддерживать здоровье глаз, сердца и облегчать воспалительные процессы. Однако его эффективность может варьироваться, поэтому важно подходить к выбору пищевых добавок осознанно, учитывая индивидуальные потребности организма.
Криль (от нидерл. kriel — «мелочь») — собирательное название мелких морских планктонных ракообразных (рачков) промысловых размеров (10—65 мм), образующих промысловые скопления в поверхностных слоях воды умеренных и высоких широт океанов обоих полушарий.
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