Как ногти выдают ваш настоящий возраст: неожиданный научный факт

Можно ли предсказать продолжительность жизни, просто наблюдая за тем, как быстро растут ваши ногти? По мнению известного специалиста в области долголетия это вполне возможно.
Доктор Дэвид Синклер эксперт в области генетики и старения, известен своими исследованиями о том, почему организм стареет и как можно замедлить этот процесс. Он утверждает, что скорость роста ногтей — это один из ключевых индикаторов того, насколько эффективно организм обновляет клетки. Чем быстрее они восстанавливаются, тем лучше организм защищен от возрастных изменений.
Биологическое старение — это не просто количество прожитых лет. Этот термин описывает, насколько "изношены" клетки и ткани организма, и может значительно отличаться от календарного возраста.
Синклер ссылается на исследование 1979 года, в котором ученые прикрепили к ногтям сотен добровольцев микроскопические измерительные ленты и отслеживали их рост в течение нескольких лет. Оказалось, что после 30 лет скорость роста ногтей замедляется примерно на 0,5% в год.
Если ваши ногти растут быстрее среднего темпа, и вы вынуждены стричь их чаще, чем сверстники, это может указывать на замедленный процесс старения организма. Такой вывод сделали исследователи на основе анализа собранных данных.
Замедление роста ногтей связано с ухудшением кровообращения, которое происходит с возрастом. Меньшее количество питательных веществ поступает в ногтевую пластину, что замедляет процесс обновления. Также на скорость роста влияют:
Изменения в состоянии ногтей могут сигнализировать о различных проблемах со здоровьем. На что стоит обратить внимание:
Эксперты советуют регулярно обращать внимание на изменения формы, цвета и структуры ногтей. Даже незначительные изменения могут быть важным сигналом организма о проблемах, требующих внимания.
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