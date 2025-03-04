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Как ногти выдают ваш настоящий возраст: неожиданный научный факт

2:57
Здоровье

Можно ли предсказать продолжительность жизни, просто наблюдая за тем, как быстро растут ваши ногти? По мнению известного специалиста в области долголетия это вполне возможно.

Ногти
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Ногти

Связь между ростом ногтей и старением

Доктор Дэвид Синклер эксперт в области генетики и старения, известен своими исследованиями о том, почему организм стареет и как можно замедлить этот процесс. Он утверждает, что скорость роста ногтей — это один из ключевых индикаторов того, насколько эффективно организм обновляет клетки. Чем быстрее они восстанавливаются, тем лучше организм защищен от возрастных изменений.

Биологическое старение — это не просто количество прожитых лет. Этот термин описывает, насколько "изношены" клетки и ткани организма, и может значительно отличаться от календарного возраста.

Исследования подтверждают теорию

Синклер ссылается на исследование 1979 года, в котором ученые прикрепили к ногтям сотен добровольцев микроскопические измерительные ленты и отслеживали их рост в течение нескольких лет. Оказалось, что после 30 лет скорость роста ногтей замедляется примерно на 0,5% в год.

Если ваши ногти растут быстрее среднего темпа, и вы вынуждены стричь их чаще, чем сверстники, это может указывать на замедленный процесс старения организма. Такой вывод сделали исследователи на основе анализа собранных данных.

Почему ногти растут медленнее с возрастом

Замедление роста ногтей связано с ухудшением кровообращения, которое происходит с возрастом. Меньшее количество питательных веществ поступает в ногтевую пластину, что замедляет процесс обновления. Также на скорость роста влияют:

  • Рацион питания — нехватка витаминов и минералов может замедлять процесс.
  • Гормональный фон — например, во время беременности или в подростковом возрасте ногти растут быстрее.

Ногти как индикатор здоровья

Изменения в состоянии ногтей могут сигнализировать о различных проблемах со здоровьем. На что стоит обратить внимание:

  • Ребристая поверхность — часто встречается у пожилых людей, но у молодых может указывать на дефицит витаминов или заболевания, такие как диабет.
  • Черные точки под ногтем — возможный признак меланомы или вирусных бородавок.
  • Белые полоски и пятна — могут свидетельствовать о нехватке цинка, кальция или железа.
  • Изогнутая форма ногтей ("ложкообразные") — сигнал о дефиците железа или заболеваниях кровеносной системы.

Эксперты советуют регулярно обращать внимание на изменения формы, цвета и структуры ногтей. Даже незначительные изменения могут быть важным сигналом организма о проблемах, требующих внимания.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
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