Просроченные лекарства: когда экономия становится опасной для здоровья

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Лекарственные препараты имеют срок годности, который указывает производитель. После его истечения качество и эффективность препарата могут измениться, что может привести к негативным последствиям для здоровья, напомнил врач — уролог-андролог "СМ-Клиника" Павел Числов.

Фото: pexels.com by Unknown, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лекарства

Врач рассказал, что, например, антибиотики, которые потеряли срок годности, могут стать токсичными и повредить почки, особенно у людей с нефрологическими заболеваниями. Обезболивающие препараты, такие как ибупрофен, могут раздражать слизистую желудка, увеличивая риск гастрита и язвенной болезни.

Жидкие формы лекарств, такие как сиропы и капли, также могут стать питательной средой для бактерий и грибков, теряя свою эффективность и становясь опасными. Особенно это касается глазных капель и инъекционных растворов, где стерильность критически важна, пишет Газета.Ru.

Если в инструкции к лекарству указано, что осадка быть не должно, и он появился, препарат нельзя использовать. Необычные симптомы после приёма просроченного лекарства, такие как аллергические реакции, боли в животе, тошнота, головокружение или ухудшение состояния, требуют немедленного обращения за медицинской помощью.

Неэффективное лечение из-за приёма просроченного препарата может привести к осложнениям, требующим более серьёзного лечения.

"Даже если "на вид" лекарство осталось таким же, не стоит рисковать своим здоровьем. Регулярно проверяйте домашнюю аптечку и своевременно избавляйтесь от просроченных препаратов", — сказал Числов.

Также следует соблюдать условия хранения, так как некоторые препараты теряют свои свойства при высокой влажности, воздействии солнечного света или тепла, добавил эксперт.

Уточнения

Срок годности (UBD англ. Use By Date; expiration date) — время хранения продуктов питания и др., в течение которого они остаются безопасными для употребления; может обозначаться датой, когда этот срок истекает (вместе с датой производства).



Лека́рственное средство лека́рственный препара́т, медикаме́нт, лека́рство, фа́рмпрепара́т — вещество или смесь веществ синтетического или природного происхождения в виде лекарственной формы (таблетки, капсулы, раствора, мази и т. п.), применяемые для профилактики, диагностики и лечения заболеваний.



