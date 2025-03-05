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Болезнь Альцгеймера отступит: этот метод питания творит чудеса с мозгом

2:23
Здоровье

Интервальное голодание способствует замедлению старения мозга и снижению риска развития деменции, сообщила врач-терапевт, диетолог и эксперт социального проекта "Деменция.net" Эльвира Фесенко.

Интервальное голодание
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Интервальное голодание

Эксперт рассказала, что интервальное голодание — это метод питания, при котором чередуются периоды голодания или ограничения калорий с периодами приема пищи. Такой подход может положительно сказываться на метаболическом здоровье и замедлять когнитивные нарушения.

Исследования показывают, что интервальное голодание активирует процессы аутофагии — естественную очистку клеток. В результате из тканей мозга удаляются токсичные белки, такие как бета-амилоиды, которые играют ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера. Эти данные открывают новые возможности для борьбы с деменцией и другими возрастными заболеваниями нервной системы.

По словам специалиста, существует несколько вариантов интервального голодания. Наиболее популярные из них — это диета 5:2 и схемы питания с ограничением времени приема пищи. Диета 5:2 предполагает чередование пяти дней обычного питания с двумя днями, когда калорийность рациона снижается до 500-800 килокалорий. Второй метод ограничивает не калорийность, а время приема пищи, например, с 4 до 12 часов в день, сообщает Газета.Ru.

"Интервальное голодание оказывает положительный эффект на организм сразу с нескольких сторон. Оно нормализует липидный обмен, артериальное давление и помогает бороться с ожирением — все это факторы риска деменции", — сказала Фесенко.

Основная особенность этого метода связана с его способностью активировать важные нейробиологические механизмы. Например, усиливается активность митохондрий — энергетических станций клеток, что способствует увеличению выработки энергии в нейронах и делает их более устойчивыми к стрессу.

Однако важно помнить, что интервальное голодание должно быть индивидуальным и контролируемым врачом. Самостоятельное применение этого метода без консультации с опытным специалистом может быть рискованным, подчеркнула диетолог.

Уточнения

Периоди́ческое голода́ние (также известно как интервальное голодание; англ. Intermittent fasting) — медицинская практика, заключающаяся в планировании периодов отказа от приёма пищи, сменяющихся периодами без ограничений приёма, с целью достижения положительных физиологических эффектов, основанная, прежде всего, на процессе аутофагии.
 

Боле́знь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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