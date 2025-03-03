Мужчины начинают массово лысеть из-за этого напитка: учёные удивили

Доктор Нина Чандрасекаран из Флориды рассказала о новом открытии. Оказалось, что чрезмерное употребление энергетических напитков может способствовать выпадению волос у мужчин.
Почему так происходит? На это влияют излишки сахара, который отрицательно влияет на обмен веществ, а также в большом количестве кофеина, который может резко поднять уровень кортизола — гормона стресса. Это подтверждают и исследования китайских врачей: молодые мужчины, ежедневно употребляющие сладкие напитки, лишаются волос в три раза чаще, пишет KP. RU.
Энергетический напиток (разг. энергетик) — тип напитка, содержащий стимулирующие компоненты, обычно кофеин, который рекламируется как обеспечивающий умственную и физическую стимуляцию.
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