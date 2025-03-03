Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зеленский отказался говорить на английском в Лондоне: что стало причиной?
Вместо химчистки: избавляемся от пятен клея на одежде – 3 универсальных средства
Этот бизнес нельзя вести в квартире – штрафы уже на подходе
Беременная Мари Краймбрери улетела из Москвы перед родами
Российские туристы выбирают этот город для путешествий
Удивительный способ вернуть молодость коже: вы не поверите, как это работает
Сокращения продолжаются: будущий рост налогов в Великобритании вызвал массовые сокращения работников заводов
Украина начинает "деамериканизацию" ПВО – что стоит за этим решением?
Украина признала удар "Искандера" по полигону: ВСУ теряют доверие к командованию

Мужчины начинают массово лысеть из-за этого напитка: учёные удивили

0:39
Здоровье

Доктор Нина Чандрасекаран из Флориды рассказала о новом открытии. Оказалось, что чрезмерное употребление энергетических напитков может способствовать выпадению волос у мужчин.

Расчёска
Фото: commons.wikimedia.org by en:User:Musical Linguist, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Расчёска

Почему так происходит? На это влияют излишки сахара, который отрицательно влияет на обмен веществ, а также в большом количестве кофеина, который может резко поднять уровень кортизола — гормона стресса. Это подтверждают и исследования китайских врачей: молодые мужчины, ежедневно употребляющие сладкие напитки, лишаются волос в три раза чаще, пишет KP. RU.

Уточнения

Энергетический напиток (разг. энергетик) — тип напитка, содержащий стимулирующие компоненты, обычно кофеин, который рекламируется как обеспечивающий умственную и физическую стимуляцию.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
Обсудить
Сейчас читают
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Авто
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов Аудио 
Земле больше ничего не угрожает? Что случилось с астероидом 2024 YR4
Наука и техника
Земле больше ничего не угрожает? Что случилось с астероидом 2024 YR4 Аудио 
Популярное
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад

Клещи могут представлять опасность для вас и ваших питомцев. Разбираемся, как быстро и эффективно избавиться от них на участке.

Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней
Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать
Разваливающийся альянс. По каким причинам США могут выйти из НАТО Дмитрий Плотников У России появился союзник по исправлению ситуации в Сирии — Израиль Любовь Степушова Разгадана тайна: почему Лас-Вегас называют Городом Грехов — вот в чём секрет Игорь Буккер
Слива растёт, но плодов не даёт? Возможно, вы допускаете одну из этих ошибок
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Последние материалы
Разваливающийся альянс. По каким причинам США могут выйти из НАТО
Этот бизнес нельзя вести в квартире – штрафы уже на подходе
Беременная Мари Краймбрери улетела из Москвы перед родами
Российские туристы выбирают этот город для путешествий
Удивительный способ вернуть молодость коже: вы не поверите, как это работает
Сокращения продолжаются: будущий рост налогов в Великобритании вызвал массовые сокращения работников заводов
Украина начинает "деамериканизацию" ПВО – что стоит за этим решением?
Украина признала удар "Искандера" по полигону: ВСУ теряют доверие к командованию
Как продлить собаке жизнь? Уникальное лекарство создали учёные
Ипотека станет доступнее? Центробанк ослабил требования к заемщикам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.