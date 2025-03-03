Учёные бьют тревогу: миру необходим тотальный отказ от пластика

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пластик и микропластик продолжает загрязнять планету. Эта проблема давно переросла в масштабный кризис. Здоровье людей под угрозой. Об этом пишет издание Phys. org.

Фото: commons.wikimedia.org by Michal Maňas, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ пластик

Немногие знают, но использовать пластиковую посуду вредно не только для природы, но и для самого человека. Частицы пластика попадают внутрь организма и остаются там. Это наносит существенный вред здоровью.

Экологи призывают полностью отказаться от использования пластиковой посуды и тары. Особенно опасны пластиковые бутылки, которые нагреваясь на солнце делают воду опасной для употребления.

Отмечается, что запреты на пластик уже давно пытаются ввести, однако каждый раз они терпят фиаско. Отказ от этого материала в быту и торговле приведёт к дополнительным расходам, которые не каждый потребитель готов нести.

Экологи предлагают другое решение — привлекать к ответственности корпорации и поощрять экологичную упаковку. Важно понимать, что экологичность уже давно перестала означать бережное отношение к природе. Сегодня речь идёт о сохранении здоровья самого потребителя, которое в результате регулярного и длительного воздействия токсичных веществ может быть дать сбой.