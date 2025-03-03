Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В шаге от вечной молодости: раскрыт секрет восстановления ДНК
Ваш огород преобразится: вот зачем опытные садоводы заливают крапиву водой — удивительный секрет раскрыт
Забудьте о розовом: эти румяна взорвали соцсети — вот почему они нужны всем
Произошел раскол среди западных стран: премьер-министр Франции сделал заявление
Почему вы не худеете, а друг ест всё подряд и не толстеет? Раскрываем тайну несправедливости природы
Почему розы игнорируют ваши старания? Возможно, вы слишком стараетесь
На берегу мечты: в Подмосковье продают остров за миллиард рублей
Как колониальные животные могут изменить наше понимание природы
Новые открытия о Луне: каньоны, рождённые катастрофой

Учёные бьют тревогу: миру необходим тотальный отказ от пластика

1:20
Здоровье

Пластик и микропластик продолжает загрязнять планету. Эта проблема давно переросла в масштабный кризис. Здоровье людей под угрозой. Об этом пишет издание Phys. org.

пластик
Фото: commons.wikimedia.org by Michal Maňas, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
пластик

Немногие знают, но использовать пластиковую посуду вредно не только для природы, но и для самого человека. Частицы пластика попадают внутрь организма и остаются там. Это наносит существенный вред здоровью.

Экологи призывают полностью отказаться от использования пластиковой посуды и тары. Особенно опасны пластиковые бутылки, которые нагреваясь на солнце делают воду опасной для употребления.

Отмечается, что запреты на пластик уже давно пытаются ввести, однако каждый раз они терпят фиаско. Отказ от этого материала в быту и торговле приведёт к дополнительным расходам, которые не каждый потребитель готов нести.

Экологи предлагают другое решение — привлекать к ответственности корпорации и поощрять экологичную упаковку. Важно понимать, что экологичность уже давно перестала означать бережное отношение к природе. Сегодня речь идёт о сохранении здоровья самого потребителя, которое в результате регулярного и длительного воздействия токсичных веществ может быть дать сбой.

Автор Амалия Крылова
Амалия Крылова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Николаев Николай
Успешное лечение всех форм невынашивания и бесплодия
Обсудить
Сейчас читают
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Еда и рецепты
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете Аудио 
Десять вещей, которые сделают ваш гардероб невероятно стильным и универсальным
Красота и стиль
Десять вещей, которые сделают ваш гардероб невероятно стильным и универсальным Аудио 
Популярное
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад

Клещи могут представлять опасность для вас и ваших питомцев. Разбираемся, как быстро и эффективно избавиться от них на участке.

Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать
Крылатая ракета Х-101. Почему она стала головной болью Запада Дмитрий Плотников Премьера спектакля Цилиндр в Театре на Трубной: остроумная афера неаполитанцев и флаг отчаяния Анжела Якубовская У России появился союзник по исправлению ситуации в Сирии — Израиль Любовь Степушова
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт
Слива растёт, но плодов не даёт? Возможно, вы допускаете одну из этих ошибок
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Последние материалы
В шаге от вечной молодости: раскрыт секрет восстановления ДНК
Ваш огород преобразится: вот зачем опытные садоводы заливают крапиву водой — удивительный секрет раскрыт
Забудьте о розовом: эти румяна взорвали соцсети — вот почему они нужны всем
Произошел раскол среди западных стран: премьер-министр Франции сделал заявление
Почему вы не худеете, а друг ест всё подряд и не толстеет? Раскрываем тайну несправедливости природы
В США высказались о мощи новых иранских танков
Почему розы игнорируют ваши старания? Возможно, вы слишком стараетесь
На берегу мечты: в Подмосковье продают остров за миллиард рублей
Как колониальные животные могут изменить наше понимание природы
Новые открытия о Луне: каньоны, рождённые катастрофой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.