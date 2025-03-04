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Нестандартный подход: как лимонная кислота может изменить ваше здоровье

1:10
Здоровье

Доктор Сергей Агапкин утверждает, что лимон обладает удивительными свойствами. Он отмечает, что добавление этого фрукта в рацион может помочь предупредить ряд заболеваний. В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" специалист заявил, что лимонный сок способствует замедлению усвоения углеводов из желудка в кровь.

Лимоны
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Лимоны

По его словам, это поможет держать под контролем такие проблемы, как ожирение и диабет II типа. Кроме того, лимонный сок снижает риск возрастных заболеваний и преждевременного старения.

Эксперт также отметил, что цитраты и лимонная кислота могут предотвратить образование камней в почках, что особенно важно для людей, страдающих от мочекаменной болезни. Он добавил, что лимонная кислота стимулирует выработку желудочного сока и повышает его кислотность, что способствует более эффективному перевариванию пищи.

Улучшение моторики желудка благодаря лимонной кислоте может уменьшить дискомфорт после еды, помогая людям с низкой кислотностью лучше справляться с пищей.

Уточнения

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп. Название этого класса соединений происходит от слов «гидраты углерода», оно было предложено Карлом Шмидтом в 1844 году.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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