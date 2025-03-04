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9 простых привычек, которые сделают вас здоровее уже на этой неделе

3:47
Здоровье

Небольшие, но регулярные изменения в образе жизни могут заметно повлиять на ваше здоровье. Примите несколько полезных привычек — и уже через неделю вы почувствуете разницу! В этом списке — девять простых способов, как стать энергичнее, сохранить хорошее самочувствие и даже улучшить настроение.

девушка с едой
Фото: freepik
девушка с едой

Двигайтесь больше — это поможет мозгу

Физическая активность не только улучшает форму, но и снижает риск деменции, инсульта, тревожности и депрессии. Учёные доказали: люди, которые ходят пешком, катаются на велосипеде или просто двигаются в течение дня, реже страдают от этих проблем. Даже если нет времени на тренировки, старайтесь меньше сидеть: вставайте каждые 30-60 минут, потянитесь, пройдитесь по комнате или сделайте пару упражнений.

Попробуйте исландский йогурт

Скир — это густой йогурт, богатый белком и пробиотиками, полезными для кишечника. Он менее кислый, чем греческий йогурт, и может стать отличным завтраком. Добавьте к нему ягоды, семечки или даже немного тёмного шоколада — получится вкусно и питательно!

Осторожнее с пророщенным картофелем

Картошка с небольшими ростками вполне съедобна, если удалить их. Но если клубни мягкие и сморщенные, их лучше выбросить — в ростках содержится токсин, который может вызвать проблемы с желудком. Чтобы картофель дольше оставался свежим, храните его в прохладном и тёмном месте, но не в холодильнике.

Распознавайте сигналы о необходимости общения

Здоровые отношения — важная часть благополучия. Обращайте внимание на "попытки наладить контакт": жесты, слова или действия, с помощью которых близкие выражают внимание и привязанность. Отвечайте на них, участвуйте в разговорах, поддерживайте близких в их интересах — это укрепляет связи и делает отношения крепче.

Следите за уровнем витамина B12

Недостаток этого витамина может привести к ухудшению памяти и когнитивных способностей. Он содержится в рыбе, мясе, молочных продуктах и обогащённых злаках. Вегетарианцам стоит обратить внимание на пищевые дрожжи, которые можно добавлять в блюда вместо сыра.

Меняйте образ жизни, а не надеетесь на гены

Исследования показывают, что правильное питание, отказ от курения, физическая активность и полноценный сон сильнее влияют на продолжительность жизни, чем генетика. Начните с простого: спите не менее 7 часов в сутки, сократите стресс и больше двигайтесь.

Добавьте в рацион зелень

Зелёные овощи богаты антиоксидантами, которые снижают воспаление и поддерживают иммунитет. Если не любите салаты, попробуйте добавлять шпинат в смузи, класть рукколу в сэндвичи или нарезать капусту в суп.

Перекусывайте цитрусовыми

Апельсины, мандарины и грейпфруты богаты витамином С, клетчаткой и антиоксидантами. Они укрепляют иммунитет, улучшают пищеварение и даже помогают снизить риск депрессии. Добавляйте их в салаты, напитки или просто ешьте в качестве перекуса.

Не забывайте о консервированных продуктах

Они не менее полезны, чем свежие. Консервированная фасоль — отличный источник белка и клетчатки, а рыба вроде сардин и лосося содержит полезные омега-3. Из консервированных продуктов можно быстро приготовить питательный ужин: например, фасолевый салат с оливковым маслом и специями.

Уточнения

Ци́трус (лат. Citrus) — род вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Рутовые (Rutaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
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