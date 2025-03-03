Какие продукты поддерживают полезные бактерии и помогают худеть

3:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хотите похудеть, но не видите результата, несмотря на тренировки и правильное питание? Возможно, ключ к вашей фигуре кроется не в спорте, а в микробиоме кишечника. Триллионы бактерий, живущих в нашем организме, управляют не только пищеварением, но и обменом веществ, влияя на вес и даже гормоны.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain правильное питание

Как микрофлора связана с весом?

В кишечнике живут тысячи видов бактерий, но главную роль играют два семейства: Firmicutes и Bacteroidetes. Их баланс критически важен:

Firmicutes помогают извлекать максимум энергии из еды, что может привести к набору веса.

помогают извлекать максимум энергии из еды, что может привести к набору веса. Bacteroidetes менее эффективно "перерабатывают" пищу, что связано с нормальной массой тела.

У людей с ожирением чаще встречается повышенное соотношение Firmicutes/Bacteroidetes, а у тех, кто поддерживает стройность — наоборот.

Как бактерии влияют на здоровье?

Нарушение микрофлоры (дисбактериоз) связано не только с проблемами веса, но и с более серьёзными заболеваниями:

Ожирение и метаболические нарушения . Firmicutes могут извлекать больше калорий из пищи, что увеличивает вес.

. Firmicutes могут извлекать больше калорий из пищи, что увеличивает вес. Диабет и сердечно-сосудистые заболевания . Дисбаланс микрофлоры связан с воспалением, инсулинорезистентностью и нарушением обмена жиров.

. Дисбаланс микрофлоры связан с воспалением, инсулинорезистентностью и нарушением обмена жиров. Проблемы с кишечником . Болезнь Крона, синдром раздражённого кишечника и язвенный колит часто сопровождаются дисбактериозом.

. Болезнь Крона, синдром раздражённого кишечника и язвенный колит часто сопровождаются дисбактериозом. Аутоиммунные заболевания . Дисбаланс микробиоты может "путать" иммунитет, провоцируя воспаления.

. Дисбаланс микробиоты может "путать" иммунитет, провоцируя воспаления. Психическое здоровье . Кишечник влияет на выработку нейротрансмиттеров, влияя на тревожность, депрессию и когнитивные функции.

. Кишечник влияет на выработку нейротрансмиттеров, влияя на тревожность, депрессию и когнитивные функции. Гормональные нарушения. Изменение соотношения F/B может повлиять на уровень эстрогена и тестостерона.

Как улучшить баланс кишечных бактерий?

Чтобы привести микрофлору в порядок, придерживайтесь простых правил:

Добавьте клетчатку — овощи, фрукты, цельнозерновые продукты способствуют росту полезных бактерий. Откажитесь от сахара и обработанных продуктов — они увеличивают число Firmicutes. Ешьте ферментированные продукты — кефир, йогурт, квашеная капуста, чайный гриб содержат полезные бактерии. Принимайте пробиотики и пребиотики — они помогают заселять кишечник полезной флорой. Сократите употребление антибиотиков — они уничтожают не только вредные, но и полезные бактерии. Следите за стрессом — хронический стресс нарушает баланс микробиоты.

Баланс бактерий в кишечнике играет огромную роль в контроле веса и общем состоянии организма. Меняя рацион и образ жизни, можно улучшить метаболизм, снизить воспаление и добиться стройности без изнурительных диет. Ваши бактерии могут быть вашими союзниками — если заботиться о них правильно.

Уточнения

Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον — «палочка») — домен прокариотических микроорганизмов.

