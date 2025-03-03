Какие продукты поддерживают полезные бактерии и помогают худеть

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3:10
Здоровье

Хотите похудеть, но не видите результата, несмотря на тренировки и правильное питание? Возможно, ключ к вашей фигуре кроется не в спорте, а в микробиоме кишечника. Триллионы бактерий, живущих в нашем организме, управляют не только пищеварением, но и обменом веществ, влияя на вес и даже гормоны.

правильное питание
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
правильное питание

Как микрофлора связана с весом?

В кишечнике живут тысячи видов бактерий, но главную роль играют два семейства: Firmicutes и Bacteroidetes. Их баланс критически важен:

  • Firmicutes помогают извлекать максимум энергии из еды, что может привести к набору веса.
  • Bacteroidetes менее эффективно "перерабатывают" пищу, что связано с нормальной массой тела.

У людей с ожирением чаще встречается повышенное соотношение Firmicutes/Bacteroidetes, а у тех, кто поддерживает стройность — наоборот.

Как бактерии влияют на здоровье?

Нарушение микрофлоры (дисбактериоз) связано не только с проблемами веса, но и с более серьёзными заболеваниями:

  • Ожирение и метаболические нарушения. Firmicutes могут извлекать больше калорий из пищи, что увеличивает вес.
  • Диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Дисбаланс микрофлоры связан с воспалением, инсулинорезистентностью и нарушением обмена жиров.
  • Проблемы с кишечником. Болезнь Крона, синдром раздражённого кишечника и язвенный колит часто сопровождаются дисбактериозом.
  • Аутоиммунные заболевания. Дисбаланс микробиоты может "путать" иммунитет, провоцируя воспаления.
  • Психическое здоровье. Кишечник влияет на выработку нейротрансмиттеров, влияя на тревожность, депрессию и когнитивные функции.
  • Гормональные нарушения. Изменение соотношения F/B может повлиять на уровень эстрогена и тестостерона.

Как улучшить баланс кишечных бактерий?

Чтобы привести микрофлору в порядок, придерживайтесь простых правил:

  1. Добавьте клетчатку — овощи, фрукты, цельнозерновые продукты способствуют росту полезных бактерий.
  2. Откажитесь от сахара и обработанных продуктов — они увеличивают число Firmicutes.
  3. Ешьте ферментированные продукты — кефир, йогурт, квашеная капуста, чайный гриб содержат полезные бактерии.
  4. Принимайте пробиотики и пребиотики — они помогают заселять кишечник полезной флорой.
  5. Сократите употребление антибиотиков — они уничтожают не только вредные, но и полезные бактерии.
  6. Следите за стрессом — хронический стресс нарушает баланс микробиоты.

Баланс бактерий в кишечнике играет огромную роль в контроле веса и общем состоянии организма. Меняя рацион и образ жизни, можно улучшить метаболизм, снизить воспаление и добиться стройности без изнурительных диет. Ваши бактерии могут быть вашими союзниками — если заботиться о них правильно.

Уточнения

Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον — «палочка») — домен прокариотических микроорганизмов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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