Безглютеновый заменитель хлеба, который укрепит кости и мышцы

Хлеб долгое время считался неотъемлемой частью рациона благодаря высокому содержанию углеводов. Однако сегодня всё больше людей ищут альтернативы с более высокой пищевой ценностью. Одним из таких суперфудов стал амарант — древнее зерно, богатое белком, клетчаткой и минералами, которое не содержит глютен и подходит для самых разных диет.
Фото: flickr.com by John Lambert Pearson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Амарант
Что такое амарант и чем он полезен?
Амарант обладает уникальным составом: он содержит высококачественный белок, незаменимые аминокислоты, кальций, железо, магний и цинк. Исследование, опубликованное в 2013 году в Международном журнале пищевых наук и питания, подтвердило, что это семя — отличный источник этих важных микроэлементов. Кроме того, амарант не содержит глютена, поэтому его можно употреблять людям с целиакией или чувствительностью к глютену.
Основные преимущества амаранта
Помогает наращивать мышечную массу. Высокое содержание белка и калия способствует восстановлению мышц после тренировок.
Защищает клетки от старения и болезней. В его составе есть сквален — антиоксидант, который снижает повреждение клеток и снижает риск образования опухолей.
Укрепляет кости. Кальций, магний, марганец и фосфор делают амарант полезным для костной системы, предотвращая остеопороз.
Способствует контролю веса. Благодаря клетчатке и белку амарант даёт длительное чувство сытости, помогая поддерживать стабильный вес.
Повышает иммунитет. Витамины А, С, Е и селен укрепляют защитные силы организма и снижают риск заболеваний.
Как добавить амарант в рацион?
Одно из главных преимуществ амаранта — его универсальность. Его можно добавлять в:
смузи, йогурты и фруктовые салаты,
завтраки в сочетании с хлопьями,
выпечку в качестве замены пшеничной муки,
основные блюда вместо риса, макарон или киноа.
Амарант легко вписывается в сбалансированное питание, но перед его регулярным употреблением стоит проконсультироваться с врачом или нутрициологом.
Уточнения
Амара́нт или щири́ца (лат. Amaránthus, от др.-греч. ἀμάραντος - неувядающий) — широко распространённый род преимущественно однолетних травянистых растений с мелкими цветками, собранными в густые колосовидно-метельчатые соцветия.
Владеет методиками проведения диагностических и лечебных пункций суставов, периартикулярных мягких тканей‚ паравертебральных блокад‚ пункций подколенных синовиальных кист Бейкера под контролем и без УЗИ-аппарата, внутрисуставная и системная озонотерапия.