Безглютеновый заменитель хлеба, который укрепит кости и мышцы

2:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хлеб долгое время считался неотъемлемой частью рациона благодаря высокому содержанию углеводов. Однако сегодня всё больше людей ищут альтернативы с более высокой пищевой ценностью. Одним из таких суперфудов стал амарант — древнее зерно, богатое белком, клетчаткой и минералами, которое не содержит глютен и подходит для самых разных диет.

Фото: flickr.com by John Lambert Pearson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Амарант

Что такое амарант и чем он полезен?

Амарант обладает уникальным составом: он содержит высококачественный белок, незаменимые аминокислоты, кальций, железо, магний и цинк. Исследование, опубликованное в 2013 году в Международном журнале пищевых наук и питания, подтвердило, что это семя — отличный источник этих важных микроэлементов. Кроме того, амарант не содержит глютена, поэтому его можно употреблять людям с целиакией или чувствительностью к глютену.

Основные преимущества амаранта

Помогает наращивать мышечную массу . Высокое содержание белка и калия способствует восстановлению мышц после тренировок.

. Высокое содержание белка и калия способствует восстановлению мышц после тренировок. Защищает клетки от старения и болезней . В его составе есть сквален — антиоксидант, который снижает повреждение клеток и снижает риск образования опухолей.

. В его составе есть сквален — антиоксидант, который снижает повреждение клеток и снижает риск образования опухолей. Укрепляет кости . Кальций, магний, марганец и фосфор делают амарант полезным для костной системы, предотвращая остеопороз.

. Кальций, магний, марганец и фосфор делают амарант полезным для костной системы, предотвращая остеопороз. Способствует контролю веса . Благодаря клетчатке и белку амарант даёт длительное чувство сытости, помогая поддерживать стабильный вес.

. Благодаря клетчатке и белку амарант даёт длительное чувство сытости, помогая поддерживать стабильный вес. Повышает иммунитет. Витамины А, С, Е и селен укрепляют защитные силы организма и снижают риск заболеваний.

Как добавить амарант в рацион?

Одно из главных преимуществ амаранта — его универсальность. Его можно добавлять в:

смузи, йогурты и фруктовые салаты,

завтраки в сочетании с хлопьями,

выпечку в качестве замены пшеничной муки,

основные блюда вместо риса, макарон или киноа.

Амарант легко вписывается в сбалансированное питание, но перед его регулярным употреблением стоит проконсультироваться с врачом или нутрициологом.

Уточнения

Амара́нт или щири́ца (лат. Amaránthus, от др.-греч. ἀμάραντος - неувядающий) — широко распространённый род преимущественно однолетних травянистых растений с мелкими цветками, собранными в густые колосовидно-метельчатые соцветия.

