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Поздний завтрак или ранний ужин? Вот что действительно важно

2:04
Здоровье

Завтрак давно считается ключевым приёмом пищи, но вот точное время, когда его лучше всего есть, остаётся загадкой. В одних источниках утверждается, что завтракать нужно с 7 до 8 утра, в других — через час после пробуждения. Так когда же на самом деле стоит садиться за стол?

Девушка ест гранолу
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка ест гранолу

Завтрак и его влияние на организм

Сбалансированный завтрак даёт энергию, улучшает обмен веществ, регулирует уровень сахара в крови и даже помогает избежать переедания в течение дня. Однако чтобы получить от него максимум пользы, важно учитывать время его приёма.

По словам Рианы Стивенсон, бывшей спортсменки, а ныне диетолога и натуропата, идеальное время завтрака индивидуально, но его легко рассчитать.

Оптимальный промежуток между ужином и завтраком

"Хорошее практическое правило — оставлять между ужином и завтраком не менее 12 часов", — говорит Стивенсон. "Если вы закончили ужинать в 7:30 вечера, то завтрак лучше отложить до 7:30 утра".

Продолжительный перерыв между ужином и первым приёмом пищи позволяет кишечному микробиому "отдохнуть" и восстановиться. Это, в свою очередь, положительно влияет на пищеварение, обмен веществ и общее самочувствие.

Почему не стоит ужинать поздно

Также Стивенсон советует не затягивать с ужином. Чем раньше вы поужинаете, тем лучше для организма.

"Оптимально, если между ужином и отходом ко сну пройдёт три часа", — говорит эксперт. Это помогает улучшить качество сна, избежать тяжести в желудке и поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Если вы хотите получить максимум пользы от завтрака, важно учитывать не только его состав, но и время приёма. Выдерживайте 12-часовой промежуток после ужина и старайтесь есть не позднее, чем за три часа до сна. Такой режим поможет вам поддерживать здоровье и оставаться в тонусе.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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