Светлый разум до старости: Малышева раскрыла секрет борьбы с деменцией

Доктор Елена Малышева отметила, что доступный продукт, который можно найти на любой кухне, способен снизить риск деменции. В программе "Жить здорово!" на Первом канале она подчеркнула, что нехватка витамина Е может привести к негативным изменениям в мозге.
Регулярное употребление продуктов, содержащих этот важный витамин, способствует укреплению защиты от деменции.
"У нас достаточно его в подсолнечном масле. Если нам его хватает, то у нас светлый разум", — заявила звездный терапевт.
Для удовлетворения суточной потребности в витамине Е достаточно употреблять примерно 45 граммов (или три столовые ложки) масла в день.
Еле́на Васи́льевна Ма́лышева (урождённая Шабу́нина; род. 13 марта 1961, Кемерово) — российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель.
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