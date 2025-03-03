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Светлый разум до старости: Малышева раскрыла секрет борьбы с деменцией

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Здоровье

Доктор Елена Малышева отметила, что доступный продукт, который можно найти на любой кухне, способен снизить риск деменции. В программе "Жить здорово!" на Первом канале она подчеркнула, что нехватка витамина Е может привести к негативным изменениям в мозге.

Подсолнечное масло
Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подсолнечное масло

Регулярное употребление продуктов, содержащих этот важный витамин, способствует укреплению защиты от деменции.

"У нас достаточно его в подсолнечном масле. Если нам его хватает, то у нас светлый разум", — заявила звездный терапевт.

Для удовлетворения суточной потребности в витамине Е достаточно употреблять примерно 45 граммов (или три столовые ложки) масла в день.

Уточнения

Еле́на Васи́льевна Ма́лышева (урождённая Шабу́нина; род. 13 марта 1961, Кемерово) — российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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