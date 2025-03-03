Завтрак, который заряжает энергией: секреты от лучших специалистов

Специалисты из различных областей подчеркивают важность завтрака, отмечая, что он является основополагающим для функционирования организма и поддержания иммунной системы. Доктор Елена Малышева и ее коллеги поделились рекомендациями о том, какие продукты должны составлять утренний прием пищи каждого человека.
В программе "Жить здорово!" на Первом канале эксперты акцентировали внимание на том, что завтрак должен быть сбалансированным и питательным, чтобы предоставить энергию на весь день.
Одним из вариантов полезного завтрака может быть бутерброд из цельнозернового хлеба с ломтиками куриного филе, мягким авокадо и сыром. Куриное филе является отличным источником белка, который не только надолго утоляет голод, но и помогает поддерживать концентрацию и работоспособность мозга в течение всего дня, а также служит важным строительным материалом для организма.
Авокадо, в свою очередь, содержит тирозин — аминокислоту, способствующую улучшению проводимости нервных импульсов.
"Хлеб — это углеводы, углеводы это сахар, а сахар — глюкоза — нужна нашему мозгу, чтобы он питался", — добавил офтальмолог Михаил Коновалов.
Иммунолог Андрей Продеус предлагает заменить утренний кофе на какао. Этот напиток способствует расширению сосудов и улучшает приток крови и питательных веществ к головному мозгу, положительно влияя на его работу с утра.
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