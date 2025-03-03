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Врач рассказал о вреде употребления жидкости перед сном

Сон и жидкость: Врач рассказала, почему не стоит злоупотреблять питьем перед сном
1:42
Здоровье » Красота

Врач Зарема Тен, руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы, предостерегает от чрезмерного употребления жидкости непосредственно перед сном, отмечая, что это может негативно сказаться на качестве сна и общем состоянии здоровья. Об этом она рассказала РИА Новости.

Сон
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

По словам специалиста, обильное питье перед сном может привести к ряду нежелательных последствий.

"Употребление значительного объема жидкости в вечернее время может привести к частым ночным пробуждениям из-за необходимости посещения туалета. Такие прерывания нарушают естественную структуру сна, что впоследствии может вызывать чувство усталости и разбитости в течение дня. Кроме того, у людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой или мочевыделительной систем, избыточное потребление жидкости в вечернее время может спровоцировать появление отеков или оказать дополнительную нагрузку на организм", пояснила доктор Тен.

Вместе с тем, врач подчеркнула, что умеренное потребление воды перед сном может быть полезным, так как помогает избежать обезвоживания в ночное время, особенно если человек находится в помещении с сухим и жарким воздухом. Более того, некоторым людям небольшое количество воды может помочь успокоиться, расслабиться и подготовиться ко сну.

Таким образом, как отмечает Зарема Тен, важно соблюдать баланс и учитывать индивидуальные особенности организма. При наличии хронических заболеваний рекомендуется проконсультироваться с врачом для определения оптимального режима питья перед сном.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир.

Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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