Еда для полного счастья: продукты, которые улучшают настроение

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

​Знаете ли вы, что определённые продукты способны не только утолить голод, но и значительно улучшить ваше настроение? Психолог Ксения Забатурина выделила несколько таких продуктов, которые стоит включить в свой рацион.​

Фото: commons.wikimedia.org by MutantE AZUL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Фрукты

Темный шоколад (с содержанием какао от 70%)

Этот продукт стимулирует выработку эндорфинов — гормонов счастья, что способствует улучшению эмоционального состояния.

Бананы

Богаты углеводами и помогают организму усваивать триптофан, аминокислоту, способствующую синтезу серотонина — нейромедиатора, отвечающего за хорошее настроение.

Орехи (грецкие и миндаль)

Содержат магний и омега-3 жирные кислоты, которые помогают бороться со стрессом и поддерживают эмоциональное равновесие.

Жирная рыба (лосось, скумбрия)

Богата омега-3 жирными кислотами, которые играют ключевую роль в поддержании здоровья мозга и могут снижать симптомы депрессии.

Ягоды

Содержат витамины и антиоксиданты, помогающие организму справляться со стрессом и улучшающие общее самочувствие.

Зелень и листовые овощи (шпинат, капуста)

Богаты фолиевой кислотой и другими витаминами группы B, которые необходимы для нормального функционирования нервной системы и поддержания хорошего настроения.

Кисломолочные продукты

Содержат пробиотики, которые положительно влияют на микрофлору кишечника, что, в свою очередь, связано с улучшением настроения и снижением уровня тревожности.

Включение этих продуктов в ежедневный рацион может помочь поддерживать позитивное настроение и общее благополучие.

Уточнения

Эндорфи́ны ( эндо генные (др.-греч. ἐνδογενής "рождённый внутри') + мо рфины (от имени древнегреческого бога Морфея (др.-греч. Μορφεύς "формирующий [сны]')) — группа полипептидных химических соединений, по способу действия сходных с опиатами (морфиноподобными соединениями), которые естественным путём вырабатываются в нейронах головного мозга и обладают способностью уменьшать боль, аналогично опиатам, и влиять на эмоциональное состояние.



Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.

