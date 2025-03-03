Как спать по 5 часов и чувствовать себя бодрым: секреты космонавтов

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

​Многие из нас стремятся увеличить продуктивность, сокращая время сна. Однако можно ли спать всего 5 часов и при этом чувствовать себя отдохнувшим? Оказывается, космонавты используют специальные методики для эффективного восстановления в условиях ограниченного времени.​

Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian Девушка спит

Понимание фаз сна

Сон состоит из циклов, каждый из которых длится около 90 минут и включает фазы медленного и быстрого сна. Для полноценного отдыха важно пройти несколько таких циклов. При сокращении общего времени сна необходимо обеспечить максимальное качество каждого цикла.​

Методы повышения качества сна

Создание комфортных условий: Обеспечьте удобное спальное место, поддерживайте оптимальную температуру и влажность в комнате, исключите источники шума и света.​ Правильное питание: Избегайте тяжелой пищи и стимуляторов (кофе, крепкий чай) за несколько часов до сна.​ Расслабляющие техники: Используйте медитацию, дыхательные упражнения или теплую ванну перед сном для снижения уровня стресса.​ Соблюдение режима: Ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже в выходные дни, чтобы стабилизировать биологические часы.​

Полифазный сон

Космонавты и некоторые другие специалисты практикуют полифазный сон, разделяя отдых на несколько коротких периодов в течение суток. Например, можно спать 3 часа ночью и делать два 30-минутных перерыва на сон днем. Это позволяет поддерживать высокую работоспособность и бодрость.​

Важно помнить: Сокращение времени сна подходит не всем и требует индивидуального подхода. Перед изменением режима сна рекомендуется проконсультироваться с врачом или сомнологом.

Уточнения

Полифазный сон (многофазный сон) — шаблон сна, при котором время сна, в отличие от однофазного или бифазного сна, разбивается на несколько периодов в течение суток.

