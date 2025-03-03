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Как спать по 5 часов и чувствовать себя бодрым: секреты космонавтов

1:53
Здоровье

Многие из нас стремятся увеличить продуктивность, сокращая время сна. Однако можно ли спать всего 5 часов и при этом чувствовать себя отдохнувшим? Оказывается, космонавты используют специальные методики для эффективного восстановления в условиях ограниченного времени.

Девушка спит
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Девушка спит

Понимание фаз сна

Сон состоит из циклов, каждый из которых длится около 90 минут и включает фазы медленного и быстрого сна. Для полноценного отдыха важно пройти несколько таких циклов. При сокращении общего времени сна необходимо обеспечить максимальное качество каждого цикла.

Методы повышения качества сна

  1. Создание комфортных условий: Обеспечьте удобное спальное место, поддерживайте оптимальную температуру и влажность в комнате, исключите источники шума и света.

  2. Правильное питание: Избегайте тяжелой пищи и стимуляторов (кофе, крепкий чай) за несколько часов до сна.

  3. Расслабляющие техники: Используйте медитацию, дыхательные упражнения или теплую ванну перед сном для снижения уровня стресса.

  4. Соблюдение режима: Ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже в выходные дни, чтобы стабилизировать биологические часы.

Полифазный сон

Космонавты и некоторые другие специалисты практикуют полифазный сон, разделяя отдых на несколько коротких периодов в течение суток. Например, можно спать 3 часа ночью и делать два 30-минутных перерыва на сон днем. Это позволяет поддерживать высокую работоспособность и бодрость.

Важно помнить: Сокращение времени сна подходит не всем и требует индивидуального подхода. Перед изменением режима сна рекомендуется проконсультироваться с врачом или сомнологом.

Уточнения

Полифазный сон (многофазный сон) — шаблон сна, при котором время сна, в отличие от однофазного или бифазного сна, разбивается на несколько периодов в течение суток.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Каяшева Кристина
Специализируется на лечении болевых синдромов в области позвоночника (шейный, грудной, поясничный отдел, остеохондроза, протрузий и грыж межпозвонковых дисков, заболеваний опорно-двигательного аппарата, вегетативной нервной системы, нарушений сна, головокружения, панических атак, нарушение осанки, храп, спастичность, гипергидроз. Занимается проведением обследования и лечения при неврологических заболеваниях вертебрологическими техниками, выявлением взаимосвязи между заболеванием позвоночника и патологией внутренних органов, исследованием влиянием сна на состояние здоровья пациента,влиянием храпа на сердечно-сосудистую систему, определением факторов риска острых сосудистых катастроф, апноэ сна, составлением программы предотвращения сосудистых нарушений, проведением диагностики сна при помощи современного медицинского оборудования, лечением хронической головной боли различными методиками, в том числе и ботулинотерапией, введением ботулотоксина при высоком тонусе мышц, в том числе и в постинсультном периоде для облегчения реабилитации, введением ботулотоксина при гипергидрозе подмышечных областей, дистонии, блефароспазме, лечением протрузий и грыж позвоночника иньекционными методиками. Владеет: работа с компьютерным сомнографом watch pat, подбор сипап-терапии. Специализируются на узкой области неврологии, изучающей причины и лечение головных болей.
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