Режим "подогрева" в мультиварке гораздо опасней, чем вы думали

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

​Мультиварка — незаменимый помощник на кухне, упрощающий процесс приготовления пищи. Однако, скрытые опасности этой техники могут негативно сказываться на нашем здоровье.​

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky мультиварка

Режим "Подогрев": скрытая угроза

Функция "Подогрев" поддерживает еду теплой, но при длительном использовании (более двух часов) она становится благоприятной средой для размножения бактерий. Особенно это касается блюд с рисом и картофелем, где бациллы могут вызвать серьезные пищевые отравления.​

Опасности тефлонового покрытия

Чаши многих мультиварок покрыты тефлоном. При появлении даже небольших царапин частицы покрытия могут попасть в пищу. При нагреве тефлон выделяет перфтороктановую кислоту, способную вызвать гормональные нарушения. Рекомендуется заменить такие чаши на керамические или из нержавеющей стали.​

Грибы в мультиварке: стоит ли рисковать

Приготовление грибов в мультиварке не рекомендуется. Из-за закрытой конструкции устройства грибы не могут правильно испарять влагу, что делает их "резиновыми" и трудноперевариваемыми, создавая нагрузку на желудок.​

Важно использовать мультиварку с осторожностью, учитывая возможные риски, чтобы сохранить здоровье и наслаждаться безопасной пищей.

Уточнения

Мультиварка (от лат. multum - много, + варка) — электрокастрюля для автоматического выполнения различных видов тепловой обработки пищи.

