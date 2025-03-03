Режим "подогрева" в мультиварке гораздо опасней, чем вы думали

Мультиварка — незаменимый помощник на кухне, упрощающий процесс приготовления пищи. Однако, скрытые опасности этой техники могут негативно сказываться на нашем здоровье.
Функция "Подогрев" поддерживает еду теплой, но при длительном использовании (более двух часов) она становится благоприятной средой для размножения бактерий. Особенно это касается блюд с рисом и картофелем, где бациллы могут вызвать серьезные пищевые отравления.
Чаши многих мультиварок покрыты тефлоном. При появлении даже небольших царапин частицы покрытия могут попасть в пищу. При нагреве тефлон выделяет перфтороктановую кислоту, способную вызвать гормональные нарушения. Рекомендуется заменить такие чаши на керамические или из нержавеющей стали.
Приготовление грибов в мультиварке не рекомендуется. Из-за закрытой конструкции устройства грибы не могут правильно испарять влагу, что делает их "резиновыми" и трудноперевариваемыми, создавая нагрузку на желудок.
Важно использовать мультиварку с осторожностью, учитывая возможные риски, чтобы сохранить здоровье и наслаждаться безопасной пищей.
Мультиварка (от лат. multum - много, + варка) — электрокастрюля для автоматического выполнения различных видов тепловой обработки пищи.
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