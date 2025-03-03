Вреднее, чем шоколад: разбираем состав зефира

Зефир — это не просто сладкое угощение, а настоящий источник хорошего настроения. Однако за его воздушной легкостью скрывается главный ингредиент — сахар, которого в составе больше всего. Помимо него, в рецептуре обычно встречаются патока, яичный белок и сахарная пудра.
Чтобы зефир приобрел необходимую текстуру, в него добавляют агар-агар или пектин, а для баланса вкуса — лимонную кислоту или другие регуляторы кислотности. Ароматизаторы и красители делают десерт более привлекательным. В зависимости от производителя, цвет и запах могут быть получены как с помощью искусственных добавок, так и благодаря натуральным компонентам, например, соку ягод и фруктов. В некоторых видах зефира присутствует яблочное пюре.
Калорийность зефира зависит от его состава и производителя, но в среднем на 100 г приходится от 300 до 380 ккал. Чтобы понять, насколько он полезен, стоит рассмотреть его пищевую ценность:
Зефир без добавок — один из самых "диетических" десертов среди сладостей, но высокое содержание сахара делает его не самым полезным продуктом.
По стандартам, натуральный зефир можно хранить не более двух месяцев. Однако на прилавках магазинов встречаются варианты, у которых срок годности достигает полугода. Это должно насторожить, ведь для такой "живучести" в продукт могут добавлять консерванты.
Некоторые производители заявляют, что их зефир не содержит вредных добавок и подходит даже детям. Однако в составе можно встретить цитрат натрия (Е331), который вызывает привыкание, может повышать давление и провоцировать аллергические реакции, тошноту, головные боли и даже потерю аппетита.
Традиционный зефир включает в себя фруктовое и ягодное пюре, но термическая обработка практически уничтожает все витамины, содержащиеся в этих продуктах. Поэтому рассчитывать на пользу от "натуральных" ингредиентов не стоит.
Специалисты рекомендуют есть зефир в период с 16:00 до 18:00, когда уровень глюкозы в крови естественно снижается. Однако людям с диабетом лучше вовсе отказаться от этого десерта, так как резкие скачки сахара могут привести к негативным последствиям.
Избыточное потребление зефира — прямая дорога к набору веса, а если десерт покрыт шоколадной глазурью или кокосовой стружкой, его калорийность и уровень сахара увеличиваются ещё больше. Эти дополнительные ингредиенты могут стать причиной аллергических реакций.
Зефир — вкусное и относительно "лёгкое" лакомство, но его употребление должно быть умеренным. Важно внимательно изучать состав, избегая вариантов с вредными добавками, и учитывать индивидуальные особенности организма перед тем, как включать его в рацион.
Са́хар — распространённый продовольственный товар.
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