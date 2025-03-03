Вреднее, чем шоколад: разбираем состав зефира

3:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зефир — это не просто сладкое угощение, а настоящий источник хорошего настроения. Однако за его воздушной легкостью скрывается главный ингредиент — сахар, которого в составе больше всего. Помимо него, в рецептуре обычно встречаются патока, яичный белок и сахарная пудра.

Фото: commons.wikimedia.org by Bearas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Зефир

Чтобы зефир приобрел необходимую текстуру, в него добавляют агар-агар или пектин, а для баланса вкуса — лимонную кислоту или другие регуляторы кислотности. Ароматизаторы и красители делают десерт более привлекательным. В зависимости от производителя, цвет и запах могут быть получены как с помощью искусственных добавок, так и благодаря натуральным компонентам, например, соку ягод и фруктов. В некоторых видах зефира присутствует яблочное пюре.

Сколько калорий в зефире

Калорийность зефира зависит от его состава и производителя, но в среднем на 100 г приходится от 300 до 380 ккал. Чтобы понять, насколько он полезен, стоит рассмотреть его пищевую ценность:

Калории: около 300 ккал

Углеводы: 72 г (из них 68 г — сахар)

Белки: 1 г

Жиры: 0,3 г

Пищевые волокна: 1 г

Зефир без добавок — один из самых "диетических" десертов среди сладостей, но высокое содержание сахара делает его не самым полезным продуктом.

Срок хранения: можно ли доверять этикетке

По стандартам, натуральный зефир можно хранить не более двух месяцев. Однако на прилавках магазинов встречаются варианты, у которых срок годности достигает полугода. Это должно насторожить, ведь для такой "живучести" в продукт могут добавлять консерванты.

Некоторые производители заявляют, что их зефир не содержит вредных добавок и подходит даже детям. Однако в составе можно встретить цитрат натрия (Е331), который вызывает привыкание, может повышать давление и провоцировать аллергические реакции, тошноту, головные боли и даже потерю аппетита.

Разрушаются ли витамины при приготовлении

Традиционный зефир включает в себя фруктовое и ягодное пюре, но термическая обработка практически уничтожает все витамины, содержащиеся в этих продуктах. Поэтому рассчитывать на пользу от "натуральных" ингредиентов не стоит.

Кому стоит ограничить зефир

Специалисты рекомендуют есть зефир в период с 16:00 до 18:00, когда уровень глюкозы в крови естественно снижается. Однако людям с диабетом лучше вовсе отказаться от этого десерта, так как резкие скачки сахара могут привести к негативным последствиям.

Избыточное потребление зефира — прямая дорога к набору веса, а если десерт покрыт шоколадной глазурью или кокосовой стружкой, его калорийность и уровень сахара увеличиваются ещё больше. Эти дополнительные ингредиенты могут стать причиной аллергических реакций.

Зефир — вкусное и относительно "лёгкое" лакомство, но его употребление должно быть умеренным. Важно внимательно изучать состав, избегая вариантов с вредными добавками, и учитывать индивидуальные особенности организма перед тем, как включать его в рацион.

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар.

