Съешь ложку — и забудешь о лишнем весе: эта каша творит чудеса

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор Елена Малышева и её коллега Михаил Коновалов считают, что тем, кто борется с лишним весом, стоит включить в свой рацион особую кашу.

Фото: freepik is licensed under public domain ячменная крупа

В эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале специалисты отметили, что это блюдо называется логаза. Оно готовится из ячменной крупы, гороха и сала и помогает снизить риск ожирения.

Коновалов объяснил, что ячмень содержит марганец, который составляет примерно 70 процентов суточной нормы в 100 граммах, и этот элемент улучшает чувствительность клеток к инсулину.

Малышева добавила, что при недостатке марганца в организме происходит нарушение усвоения сахара, что может привести к ожирению.

Уточнения

Инсули́н (от лат. insula «остров») — гормон белковой природы, образуется в бета-клетках островков Лангерганса поджелудочной железы.

