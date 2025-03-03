Рак отступает: эксперты рассказали об особом свойстве чая матча

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В последнее время чай матча стал весьма популярным, и не без оснований. Этот напиток приносит значительную пользу организму, особенно мужскому, как утверждают эксперты программы "Жить здорово!" на Первом канале.

Фото: freepik.com by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Матча

Иммунолог Андрей Продеус отметил, что матча содержит большое количество катехинов. Регулярное употребление этого чая может снизить риск развития рака простаты и мочевого пузыря.

"Катехины не дают раковым клеткам развиваться, а их там в три раза больше, чем в зелёном чае, и в 24 раза больше, чем в чёрном", — отметил Продеус.

Кроме того, катехины, содержащиеся в матче, положительно влияют на здоровье глаз.

"Те же самые катехины являются мощными антиоксидантами", — добавил офтальмолог Михаил Коновалов.

Уточнения

Рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

