В последнее время чай матча стал весьма популярным, и не без оснований. Этот напиток приносит значительную пользу организму, особенно мужскому, как утверждают эксперты программы "Жить здорово!" на Первом канале.
Иммунолог Андрей Продеус отметил, что матча содержит большое количество катехинов. Регулярное употребление этого чая может снизить риск развития рака простаты и мочевого пузыря.
"Катехины не дают раковым клеткам развиваться, а их там в три раза больше, чем в зелёном чае, и в 24 раза больше, чем в чёрном", — отметил Продеус.
Кроме того, катехины, содержащиеся в матче, положительно влияют на здоровье глаз.
"Те же самые катехины являются мощными антиоксидантами", — добавил офтальмолог Михаил Коновалов.
Рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
Готовите котлеты? Попробуйте лучше эту запеканку из цветной капусты и фарша! Она нежная, ароматная, с аппетитной корочкой из сыра.