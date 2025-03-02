Какие продукты содержат антинутриенты — и почему их не стоит бояться

1:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Фрукты и овощи, помимо содержания витаминов и минералов, могут включать в себя вещества, известные как "антинутриенты".

Фото: Freepik by Designed by Freepik Урожай овощей

Антинутриенты — это растительные соединения, которые могут затруднять усвоение полезных веществ из других продуктов, особенно железа и кальция. Это вызвало беспокойство среди пользователей социальных сетей, которые стали задумываться о возможности полного отказа от овощей и фруктов. Особенно активно такую идею поддержали сторонники мясной диеты.

Диетолог Лорен Манакер указала, что антинутриенты действительно присутствуют в таких продуктах, как капуста, перец, шпинат, брокколи, бобовые, чай и виноград. Эти вещества помогают растениям защищаться от вредителей. К ним относятся фитиновая кислота, оксалаты, лектины, танины, сапонины, гойтрогены и ингибиторы протеазы.

Однако исследования показывают, что некоторые антинутриенты являются мощными антиоксидантами и обладают противогрибковыми и противовоспалительными свойствами. Манакер заявила в интервью изданию Health, что антинутриенты не представляют значительной угрозы для здоровья. Из овощей и фруктов организм получает клетчатку, витамины, минералы и другие важные компоненты.

Она подчеркнула, что питательная ценность фруктов и овощей превышает возможные недостатки. Разнообразное питание укрепляет здоровье и формирует осознанные пищевые привычки.

Для снижения рисков при высокой чувствительности к антинутриентам, а также для повышения уровня железа или кальция, рекомендуется разделять приемы пищи, оставляя 1-2 часа перерыва между ними. Кроме того, термическая обработка растительных продуктов может помочь уменьшить содержание антинутриентов.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.

