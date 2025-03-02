Почему яблоки не так полезны, как мы думаем? Разбираемся с экспертом

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог-эндокринолог Алёна Барредо отметила, что говорить о пользе яблок не придется, так как они содержат витамины, микроэлементы и клетчатку. Она пояснила, что норма потребления яблок составляет 1-2 фрукта в день. Это с учетом содержания в них клетчатки и быстрых углеводов, включая фруктозу. Врач также добавила, что общая норма потребления овощей и фруктов составляет 5-6 порций, из которых 2 порции можно отвести под фрукты, в том числе и яблоки.

Фото: commons.wikimedia.org. by Sven Teschke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Яблоки

Если есть больше яблок, могут возникнуть проблемы с углеводами, поскольку яблоки содержат много фруктозы. Избыток углеводов может привести к лишнему весу и нарушениям в метаболизме, включая изменения в уровне холестерина, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и заболевания печени. Алёна Барредо пояснила, что избыток клетчатки может спровоцировать избыточный рост бактерий в кишечнике.

Специалист также добавила, что вопрос в основном касается избытка фруктозы, которая вызывает эти эффекты. По её словам, при употреблении 1 кг яблок получается 100 граммов сахара, тогда как рекомендуемая норма потребления сахара должна составлять до 40 граммов, а лучше — до 25 граммов.

Уточнения

Фруктоза — моносахарид из группы кетогексоз, изомер глюкозы. Один из наиболее распространённых в природе сахаров: встречается как в индивидуальном состоянии, так и в составе дисахаридов (сахарозы) и полисахаридов (инулина).

